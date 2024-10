Offre Emploi : Responsable Communication corporate – GERFLOR

GERFLOR s’affirme comme un spécialiste et l’un des leaders mondiaux dans le domaine des revêtements de sols souples. Présent dans toutes les sphères de la vie (bâtiment, sport, transport, commerce, industrie…) notre Groupe (1.442 Milliard d’€ CA en 2023) poursuit son développement dans plus de 100 pays. Notoriété, innovation, professionnalisme et amélioration continue sont autant d’atouts qui font de GERFLOR une entreprise de pointe.

5 000 collaborateurs à travers le monde ont à cœur de satisfaire nos clients et travaillent au quotidien pour garantir des produits et services de qualité.

Depuis toujours, l’environnement est également placé au cœur de nos préoccupations : nos produits sont conçus pour durer le plus longtemps possible et sont respectueux de la planète, par la façon dont ils ont été imaginés et par les options innovantes proposées en fin de vie.

Rejoindre nos équipes, c’est faire le choix d’un groupe industriel français en plein essor à l’international qui mise sur la technicité, la créativité, le développement durable et des valeurs fortes.

N’attendez plus, venez développer vos talents et inventer le sol de demain !

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site : www.gerflorgroup.com

Poste:

Rattache(é) au Directeur Communication Groupe, nous recrutons notre futur RESPONSABLE DE LA COMMUNICATION CORPORATE F/H.

Son rôle ? Contribuer à la définition du plan de communication externe du groupe Gerflor et de ses marques auprès des cibles client identifiées et piloter sa mise en œuvre en coordination avec l’équipe Communication Digitale et l’équipe Communication Produit.

En ce sens, ses missions s’articulent autour des thématiques suivantes :

1 – PARTICIPER A L ELABORATION DU PLAN DE COMMUNICATION RSE/ENVIRONNEMENT DU GROUPE

En lien avec l’équipe projet RSE et les autres entités Communication, participer à la définition de la stratégie de communication RSE / Environnement du Groupe et la déployer de façon opérationnelle, avec des guidelines pour les filiales et segments,

Proposer et réaliser les communications clés correspondantes (wording, identité graphique, Visuels,…) et les outils pour les promouvoir (vidéos, infographies, brochures, sites webs, événements, salons,…), dans un souci permanent de pertinence et d’impact, en les adaptant de manière opérationnelle selon les cibles externes,

Piloter l’agence de Communication RSE et les prestataires de communication RSE,

Conduire des études prospectives et comparatives pour déceler les tendances des marchés spécifiques aux enjeux de communication RSE et environnement,

Participer activement aux comités éditoriaux Communication RSE et être force de proposition en vue de renforcer les messages délivrés aux marchés,

Suivre les indicateurs de mesure des actions de communication RSE et élaborer un tableau de reporting de ces KPIs.

2 – PARTICIPER A L ELABORATION DU PLAN DE COMMUNICATION CORPORATE DU GROUPE

En lien avec le Directeur Marketing, le Directeur Communication et les autres entités Communication, participer à la définition de la stratégie de communication Corporate du Groupe et la déployer de façon opérationnelle, avec des guidelines pour les filiales et segments,

Proposer et réaliser les communications clés correspondantes (Wording, identité graphique, Visuels,…), en contribuant à la clarification et à la mise en forme des messages clefs du groupe Gerflor et de ses marques, dans un souci permanent de pertinence et d’impact, et en les adaptant selon les cibles externes,

Proposer et réaliser les actions et outils de communication (vidéos, infographies, brochures, sites webs, évènements, salons,…) pour les rendre visibles auprès des cibles prioritaires du groupe,

Gérer et coordonner les relations médias du groupe.

3 – GERER ET COORDONNER L’EXPERIENCE VISITEURS DES CLIENTS DU GROUPE SUR LES SITES DE GERFLOR (Showrooms, Bureaux, Usines, …)

Coordonner l’action des Services Généraux, de la Communication Interne et des Marchés lors de l’organisation de visites de sites,

Animation des sites industriels et bureaux,

Gestion et pilotage des showrooms,

Gestion des visites usines,

Gestion du parcours VIP site et hors site

4- KPIs

Suivre les indicateurs de mesure des actions de Communication Corporate et élaborer un tableau de reporting de ces KPI.

5 – ANIMATION DES FILIALES

Mettre à la disposition du groupe et de ses filiales les outils de communication développés en central en s’assurant de leur pertinence pour le développement du groupe à l’international,

Animer et conseiller les filiales Gerflor en les aidant à construire des plans de communication localement

6 – MANAGEMENT DES PRESTATAIRES

Contribuer à la sélection, au pilotage et à l’évaluation des prestataires externes en communication, en relation étroite avec la direction des achats

7 – VEILLE CONCURRENTIELLE

Assurer une veille permanente sur le positionnement, les messages clefs et les actions de communication des principaux concurrents de Gerflor.

8 – BUDGET

Piloter le budget consacré à la « Communication Corporate »

Au travers de ses fonctions, le Responsable Communication Corporate veille à la bonne mise en œuvre des politiques Qualité, Sécurité, Environnement dans le cadre de ses fonctions.

Profil:

Issu(e) d’un cursus de formation type Ecole de Communication/Ecole de Commerce spécialisée Marketing &Communication, vous justifiez d’une solide expérience sur une fonction équivalente, gagnée au sein d’une entreprise finale.

Votre niveau d’anglais vous permet d’échanger aisément à l’oral comme à l’écrit avec les filiales notamment, une 3eme langue serait appréciée (allemand notamment).

Vous avez une appétence toute particulière pour l’univers industriel et le management.

Evoluer dans un environnement groupe, à envergure internationale, multi marque vous est familier ou vous attire.

Au-delà de votre expérience, c’est bien l’adéquation de votre état d’esprit, de votre mode de fonctionnement et de nos valeurs qui sera primordiale : Vous vous appuyez sur votre excellent sens relationnel, votre sens du travail en équipe et votre pragmatisme pour atteindre vos objectifs.

Flexible et réactif(ve), vous avez l’habitude de gérer des projets complexes avec des interlocuteurs internes et externes variés et exigeants. Vous êtes reconnu(e) pour votre sens de l’organisation, votre rigueur, mais aussi votre créativité et votre force de proposition.

Autres informations:

Le poste est à pourvoir en CDI, à temps plein, à Tarare (69, Nord Ouest de Lyon). Le salaire sera fonction de votre profil et de votre expertise.

Vous pourrez bénéficier de l’accord de télétravail vous permettant, sous certaines conditions et en accord avec votre manager, de travailler à domicile jusqu’à 2 jours par semaine, dès la fin de la période d’essai.

GERFLOR, entreprise engagée en faveur de la diversité et de l’inclusion, garantit l’égalité des chances via un process de recrutement dénué de toutes formes de discriminations.

Pour ne passer à côté d’aucun talent, nous encourageons ainsi tous types de profils à postuler !

