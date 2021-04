Offre Emploi : Responsable Communication et Relations Médias – Paris 2024

Dans le respect du contrat de ville hôte, signé par le Comité International Olympique (CIO), la Ville de Paris et le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF), Paris 2024 est notamment chargé de :

Planifier, organiser, financer et livrer les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, ainsi que les événements associés ;

Promouvoir les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 en France et à l’international ;

Participer aux actions visant à assurer la durabilité des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 ;

Contribuer à maximiser l’impact positif et l’héritage des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

Ces missions s’inscrivent en cohérence avec la vision de Paris 2024, dont les grandes tendances sont : une conviction forte que le sport peut jouer un rôle clé dans notre société, une volonté de rupture, de créativité, et de durabilité. Le caractère inclusif et intergénérationnel des Jeux de Paris. Leur capacité à agir comme un trait d’union, empreint d’ouverture et de partage.

Nous construisons nos équipes et la direction de la Communication de Paris 2024 recherche un/une Senior manager communication et relations médias.

MISSIONS ET RESPONSABILITÉS PRINCIPALES

Sous l’autorité de la Directrice de la Communication, le/la Senior manager communication et relations média aura pour mission de piloter et d’animer le plan de communication de Paris 2024, à l’échelle nationale et internationale, et de coordonner le service médias de Paris 2024.

A ce titre, il aura en charge :

la contribution en lien avec la Directrice de la communication à la stratégie de communication de Paris 2024

la définition, l’animation et la mise en œuvre du plan de communication national et international de Paris 2024

l’animation du service médias de Paris 2024 : définition de la stratégie de relations presse (définition des messages clés, formation et gestion des porte-paroles, élaboration des contenus, pilotage de la veille média), organisation et management d’équipe, création d’outils et pilotage de la newsroom

l’animation et la coordination des relations avec les référents communication de l’écosystème français et international de Paris 2024 : mouvement sportif, mouvement olympique et paralympique, acteurs publics, partenaires privés

le développement des relations publiques de Paris 2024, relation aux prescripteurs d’opinion

la gestion de communication sensible

l’animation et le management direct d’une équipe de managers et chargés de mission communication (5 personnes à l’heure actuelle)

la collaboration étroite avec le Senior manager communication digitale sur la mise en œuvre du plan de communication sur les réseaux sociaux

le pilotage des agences de communication nationale et internationale

la collaboration étroite avec la Direction des Opérations (presse et médias) pour planifier la gestion des opérations presse et médias pendant les Jeux (ex. accréditation, hébergement, transport, restauration, etc.) et notamment sur les sites (ex. Centre Principal des Médias, espaces médias sur les sites de compétition, etc.).

VOS ATOUTS POUR REUSSIR

Vous avez une expérience reconnue dans la communication grand public de marques/événements au sein d’univers premium, international, à forts enjeux d’image, de visibilité et de réputation.

Vous savez démontrer une expérience préalable dans la gestion d’un service de presse et disposez d’un réseau mobilisable de contacts médias, leaders d’opinion et influenceurs ; vous maîtrisez parfaitement la communication on et off.

Vous avez également déjà opéré sur la coordination de projets et d’événements.

Vous avez la capacité à comprendre les enjeux globaux liés à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, à y évoluer et à construire des relations de partenariat avec les acteurs clés du projet (publics, sportifs et privés) nationaux et internationaux.

Une expérience préalable à l’international est un atout.

Une excellente maitrise de l’anglais est indispensable pour ce poste.

Pour Paris 2024, la diversité est une richesse. C’est pourquoi nous sommes notamment handi-accueillants.

**Depuis le 17 Novembre 2020, Paris 2024 est signataire d’une convention avec l’AGEFIPH, visant à renforcer les actions du comité pour lever les freins à l’embauche liés au handicap. Pour plus d’info : https://www.agefiph.fr/actualites-handicap/partenariat-entre-le-comite-dorganisation-des-jeux-olympiques-et-paralympiques**

Nos bureaux sont situés à la sortie du Métro Front Populaire (Metro 12) et accessibles par navettes dédiées depuis le RER (B et D) Stade de France et RER E Rosa Parks.

Contrat CDI

Temps de travail : Temps plein

Date début : Dès que possible

Adresse : Parc Icade Les Portes de Paris, Rue Proudhon, 93210 Saint-Denis

Pour postuler, rendez-vous ici