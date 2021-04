Offre Emploi : Responsable Sportif, Développement Réseau Golfs – Association Française de FootGolf

L’ASSOCIATION

L’Association Française de FootGolf (AFFG) est basée à Boulogne Billancourt (92). Notre mission est d’organiser, développer et promouvoir le FootGolf en France, de fédérer toutes les personnes physiques ou morales pratiquant le FootGolf, de vendre des biens et services en relation avec le FootGolf et de se consacrer de manière générale à tout ce qui concerne le FootGolf.

Le FootGolf est une combinaison de deux des sports les plus populaires au monde : le football et le golf. Le principe de jeu est le même qu’au golf : compléter un parcours de 9 ou 18 trous en faisant entrer le ballon dans un trou (adapté) avec un minimum de frappes. Seule différence avec le golf : le FootGolf se joue au pied, avec une balle de football.

Il est possible de jouer seul ou par équipe de deux. Les règles, obstacles et pénalités sont les mêmes qu’au golf.

Les missions de l’AFFG :

 Organiser, légiférer et développer la pratique du FootGolf en France

 Développer et améliorer de manière significative le nombre de membres

 Pérenniser et développer le nombre de parcours affiliés à l’AFFG sur le territoire français

 Organiser des tournois locaux, nationaux et internationaux de FootGolf en France

 Créer des évènements récurrents en partenariat avec les clubs de football professionnels

Les ambitions de l’AFFG :

Pour plus d’informations, www.footgolf-france.fr.

Afin de continuer à développer le FootGolf en France, nous recherchons un Responsable Sportif – Développement Réseau Golfs H/F.

LE POSTE

Sous la responsabilité du Président, vous serez le référent du secteur sportif. De nombreux déplacements le week-end dans toute la France sont à prévoir (environ 20 week-ends par an). Ce poste possède une réelle dimension stratégique, digitale, et opérationnelle et vous aurez pour missions principales :

– Gestion du département sportif de l’Association :

o Participation au développement du FootGolf en France

o Management et encadrement du pôle sportif

o Direction et organisation des compétitions en France (Mise en place des parcours, Gestion sportive du tournoi, Gestion du système de classement et résultats…)

o Participation active au remplissage des événements de l’Association (démarches auprès des membres, ; des VIP ; des clubs de FootGolf ; des clubs de loisirs ; des prospects …)

o Gestion des relations avec les Golfs et les joueurs de FootGolf en France et en Europe

o Participation active au développement du nombre de membres de l’Association

o Mise en place de démarches marketing relationnel (e-mailing stratégiques, newsletters régulières, réponses aux demandes entrantes, …)

– Gestion, Entretien et Développement du réseau des parcours de Golf affiliés :

o Prospection de parcours susceptibles d’accueillir le FootGolf (nombreux déplacements à prévoir partout en France)

o Mise en place de la stratégie commerciale pour trouver de nouveaux prospects

o Homologation des parcours de FootGolf et création des outils entourant l’activité (cartes de score, carnets de parcours, affiches, flyer cartes de membre, panneautique…)

o Mise en place de l’offre séminaires auprès des golfs partenaires

o Gestion contractuelle et/ou mise à jour des contrats avec les Golfs partenaires

o Suivi quotidien des relations avec les Golfs partenaires

o Fidélisation des golfs actuellement affiliés

o Gestion de facturation et règlement avec les Golfs partenaires

– Gestion des actions de promotion (site internet, réseaux sociaux, E-mailing) des Golfs partenaires :

o Gestion et suivi des réceptions et envois de matériel ; en lien avec le Responsable Logistique

o Gestion, suivi et développement du système de réservation en ligne des parcours de FootGolf en relation avec le Responsable Communication

PROFIL

De formation supérieure, vous justifiez de 6 à 8 ans d’expérience minimum dans la commercialisation et/ou l’organisation d’événements sportifs. Passionné de sport, vous disposez d’un esprit créatif, d’une aisance orale et relationnelle, vous permettant d’aborder avec confiance une base de données clients et prospects (golfs) et de générer un nombre de leads conséquents dans le but de faire grandir le nombre de parcours de golfs affiliés à l’AFFG.

Vous avez un très bon niveau d’anglais et maîtrisez parfaitement les outils du Pack office. Votre niveau de rédaction est irréprochable et vous avez quelques notions juridiques. Disponible, motivé(e), autonome, pro-actif/ve, prise d’initiative, goût du travail en équipe font partie de vos qualités – Sensible à l’univers du sport, vous pratiquez ou avez déjà pratiqué une activité sportive régulière

Rigoureux, organisé et capable de vous déplacer dans toute la France semaine et week-end ; vous êtes prêt à vous impliquer fortement dans une véritable aventure.

Charismatique, dynamique, et doté d’un fort esprit entrepreneurial vous êtes une personne de confiance avec le sens des responsabilités qui deviendra l’un de nos référents principaux sur cette nouvelle activité.

Une excellente connaissance de la pratique du Golf ainsi que du milieu du Golf est indispensable.

Vous disposez d’ores et déjà d’un réseau établi de directeurs de golfs et/ou d’acteurs importants du secteur golfique (partenaires, prestataires…).

La connaissance du milieu du Football serait un plus.

—

CDI à pourvoir dès que possible à Boulogne Billancourt (92).

Candidature : romuald.pretot@affg.fr – REF « Resp. Sportif Dvpt Golfs »

Rémunération : selon profil