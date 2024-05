Offre de Stage : Assistant(e) Merchandising – Red Star

Au sein de l’équipe Merchandising du club, l’assistant(e) merchandising a pour mission de participer de manière proactive à la stratégie merchandising définie afin de garantir la mise en avant et la vente des produits dérivés de la marque Red Star FC.

Il/elle occupe un rôle important dans la performance des boutiques physiques et digitales du club et assiste l’équipe merchandising dans ses missions du quotidien. L’assistant(e) merchandising sera notamment en charge du traitement des commandes clients, de la préparation des stocks pour les matchs à domicile et participera à la vente des produits Red Star FC.

Vos missions :

■ Traitement des commandes :

◇ Il/elle est responsable du traitement des commandes clients, de leur réception jusqu’à leur livraison ;

◇ Il/elle gère l’envoi des colis dans les temps, le suivi des livraisons et le service après-vente en cas de questions ou de problèmes liés à une commande.

■ Préparation des matchs à domicile :

◇ Il/elle participe activement à la bonne mise en place des points de vente physiques du club en soirs de match ;

◇ Il/elle garantit la qualité de la présentation des produits sur les points de vente, assure le réapprovisionnement des produits si nécessaire et conseille les clients au cours des matchs.

■ Vente des produits de la marque et gestion du click & collect :

◇ Il/elle participe à la vente des produits du club durant la période estivale et garantie la bonne tenue du click & collect les mercredis après-midi ;

◇ Il/elle accueille les clients, les renseigne en fonction de leurs besoins et garantie une expérience de qualité à tous.

■ Gestion de projet :

◇ Planifier et organiser les étapes de création, en respectant les délais et les budgets impartis ;

◇ Coordonner les activités avec les équipes et les prestataires externes.

Profl recherché :

Plus qu’un profil nous recherchons une personne rigoureuse, dynamique, désireuse d’apprendre et avec une réelle volonté de vivre une expérience professionnelle enrichissante.

Ce stage s’adresse notamment à des étudiant(e)s de niveau Bac +2 / Bac +3 dans les domaines de la vente, du marketing ou du commerce mais toutes les candidatures seront considérées de la même manière. Une appétence pour le monde du foot serait un plus.