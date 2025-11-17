Réseaux Sociaux

Offre Stage : Nutritionniste Sportif (H/F) – PSG

17 novembre 2025

Le Paris Saint-Germain recherche pour son département PERFORMANCE un(e) Stagiaire Nutritionniste Sportif (h/f), pour une durée de 6 mois, à pourvoir dès que possible.

Au sein du département Performance du Paris Saint-Germain, vous intégrerez l’équipe Nutrition de l’Académie Masculine pour contribuer à la mise en œuvre des stratégies nutritionnelles auprès des jeunes joueurs. Vous participez au suivi des plans alimentaires, à la préparation des repas et collations, ainsi qu’à la sensibilisation des athlètes à une hygiène de vie adaptée à la performance.

MISSIONS VOS :

  • Assurer l’hydratation et la récupération des joueurs.
  • Fournir des conseils nutritionnels personnalisés lors des repas.
  • Mettre en place des ateliers nutrition avant les entraînements.
  • Développer des projets nutrition en lien avec le responsable nutrition (fondation, associations, etc.).
  • Participant aux tâches quotidiennes du département (suivi, logistique, documentation).
  • Contribuer au bon fonctionnement de la barre protéinée et du suivi des compléments.
  • Collaborer avec le personnel de restauration et les prestataires pour garantir une offre conforme aux objectifs nutritionnels.

PROFIL RECHERCHE :

Compétences techniques :

  • Maîtrise des principes de nutrition sportive (périodisation énergétique, hydratation, récupération).
  • Connaissance des protocoles de suivi de la composition corporelle (plis cutanés, poids, hydratation).
  • Bonne compréhension des réglementations anti-dopage et des compléments certifiés.
  • Capacité à concevoir et adapter des programmes nutritionnels individualisés.
  • Bonne communication avec les équipes pluridisciplinaires (préparateurs physiques, médecins, entraîneurs).

Savoir-être :

  • Sens de la confidentialité et du professionnalisme.
  • Capacité d’adaptation dans un environnement de haute performance.
  • Esprit d’équipe, autonomie et rigueur scientifique.
  • Goût pour le terrain et les interactions avec les athlètes.
  • Proactivité et envie d’apprendre dans un contexte exigeant.

Formation :

  • Bac +3 minimum en Nutrition Humaine et Diététique .
  • Master en Nutrition du Sport ou domaine connexe (Physiologie de l’exercice, Performance Nutrition).

  • Certification ISAK Niveau 1 (évaluation anthropométrique).

Pour postuler, c’est ici.

