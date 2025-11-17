Offre Stage : Nutritionniste Sportif (H/F) – PSG

Le Paris Saint-Germain recherche pour son département PERFORMANCE un(e) Stagiaire Nutritionniste Sportif (h/f), pour une durée de 6 mois, à pourvoir dès que possible.

Au sein du département Performance du Paris Saint-Germain, vous intégrerez l’équipe Nutrition de l’Académie Masculine pour contribuer à la mise en œuvre des stratégies nutritionnelles auprès des jeunes joueurs. Vous participez au suivi des plans alimentaires, à la préparation des repas et collations, ainsi qu’à la sensibilisation des athlètes à une hygiène de vie adaptée à la performance.

MISSIONS VOS :

Assurer l’hydratation et la récupération des joueurs.

Fournir des conseils nutritionnels personnalisés lors des repas.

Mettre en place des ateliers nutrition avant les entraînements.

Développer des projets nutrition en lien avec le responsable nutrition (fondation, associations, etc.).

Participant aux tâches quotidiennes du département (suivi, logistique, documentation).

Contribuer au bon fonctionnement de la barre protéinée et du suivi des compléments.

Collaborer avec le personnel de restauration et les prestataires pour garantir une offre conforme aux objectifs nutritionnels.

PROFIL RECHERCHE :

Compétences techniques :

Maîtrise des principes de nutrition sportive (périodisation énergétique, hydratation, récupération).

Connaissance des protocoles de suivi de la composition corporelle (plis cutanés, poids, hydratation).

Bonne compréhension des réglementations anti-dopage et des compléments certifiés.

Capacité à concevoir et adapter des programmes nutritionnels individualisés.

Bonne communication avec les équipes pluridisciplinaires (préparateurs physiques, médecins, entraîneurs).

Savoir-être :

Sens de la confidentialité et du professionnalisme.

Capacité d’adaptation dans un environnement de haute performance.

Esprit d’équipe, autonomie et rigueur scientifique.

Goût pour le terrain et les interactions avec les athlètes.

Proactivité et envie d’apprendre dans un contexte exigeant.

Formation :

Bac +3 minimum en Nutrition Humaine et Diététique .

Master en Nutrition du Sport ou domaine connexe (Physiologie de l’exercice, Performance Nutrition).

Certification ISAK Niveau 1 (évaluation anthropométrique).

Pour postuler, c’est ici.