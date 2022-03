Offre Emploi : Responsable Ventes Billetterie – Roland-Garros

Rattaché(e) au responsable du service Billetterie de la FFT, vous assurerez le bon déroulement des missions suivantes lors du tournoi Roland-Garros 2022 :

• Formation, briefs, accompagnement et motivation de l’équipe

• Organisation du travail et du planning de son équipe

• Encadrement des ventes et des encaissements dans le respect des objectifs et des procédures

• Gestion des urgences, des litiges et des conflits

• Relai d’information auprès de sa hiérarchie et de son équipe

• Participation à l’animation commerciale et aux ventes des offres billetterie :

– Paris Rolex Masters 2022 – Pack plusieurs jours

– Roland-Garros 2023 – Offres Premium (billets accompagnés de prestations associées)

– Offre couplée : Paris Masters 2022 + Roland-Garros 2023

Vous travaillerez en binôme et aurez en charge d’accompagner dans l’ensemble des aspects opérationnels la dizaine de l’équipe de vente de Billetterie.

Compétences nécessaires

– Attrait pour l’aspect commercial

– Forte orientation client

– Aptitudes managériales

– Anglais courant + une autre langue

– Aptitude à l’utilisation d’outils informatiques

Qualités requises

– Gestion du stress et des conflits

– Rigoureux(se), organisé(e)

– Esprit d’équipe

– Capacité à prendre des décisions

– Bon communiquant et fédérateur

Bac +3/5 type école de commerce ou université

Première expérience en vente à Roland-Garros ou en management d’équipe souhaité.

• Interim de 6 semaines (contrat Adecco)

• Période : Lundi 25 avril 2022 – Fin : Dimanche 5 juin 2022.

Pour postuler : recrutement-billetterie@fft.fr