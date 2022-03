Offre Emploi : Chargé(e) de sponsoring sportif – Groupama

Informations générales

Description de l’entité :

Groupama Assurances Mutuelles est à la fois l’organe central du Groupe Groupama et la caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama.

Ainsi, Groupama Assurances Mutuelles anime et coordonne la stratégie opérationnelle du Groupe, en concertation avec les Caisses régionales et ses filiales françaises et internationales.

Description du poste

Pays : France

Régions : Ile-de-France

Départements : HAUTS-DE-SEINE (92)

Ville : Nanterre

Intitulé du poste : Chargé(e) de sponsoring sportif H/F

Mission :

Au sein de la Direction de la Communication Groupe, le Département Sponsoring pilote la stratégie sponsoring de Groupama notamment dans le cyclisme. Avec le partenariat de l’Equipe cycliste Groupama-FDJ en porte étendard, Groupama développe un programme d’activation global dans le cyclisme.

Sous la responsabilité du responsable du département, vous intégrerez l’équipe de 3 personnes en charge de concevoir et d’animer cette stratégie dans le cyclisme avec comme principales missions (liste non exhaustive) :

– Dans le cadre du programme développé par Groupama dans le cyclisme :

• Contribuer à la réflexion stratégique du programme cycliste de Groupama

• Participer au déploiement opérationnel de cette stratégie en assumant la gestion d’une partie des activations retenues (pilotage et mise en œuvre, suivi budgétaire, …).

– Des missions spécifiques et complémentaires sont envisagées en fonction du profil du candidat / de la candidate :

• Définition, recommandation et mise en place d’actions de communication digitale en échange avec le pôle social média / hub digital Groupama

• Gérer le suivi et le développement des indicateurs de performance (partenariat avec l’équipe cycliste et des activations du programme cyclisme Groupama) ainsi que la mise en place d’un système de reporting.

– Dans le cadre du poste et des missions, il sera également demandé :

• Maintien d’un contact régulier et coopération avec l’ensemble des parties prenantes internes et externes (entités régionales et filiales du Groupe Groupama, autres directions / départements Groupama, pôle communication de l’équipe cyclise, agences externes, …)

• Suivi et benchmarking des pratiques et tendances dans l’univers sport

Profil :

4 à 5 ans d’expérience professionnelle dans le milieu du sport

Formation en communication / marketing. Bac +5.

Bonne connaissance des différents acteurs du marketing sportif et du sponsoring

Expérience en gestion de projet et construction d’une stratégie de communication

Connaissance des techniques de communication. Aisance rédactionnelle

Compétences analytiques (reporting, benchmarking, recommandations)

Connaissance du milieu des études (indicateur, analyse, restitution, …)

Pratique et forte appétence pour les médias sociaux et activations digitales

Sens de l’organisation et très grande rigueur permettant de gérer en parallèle plusieurs dossiers et les budgets associés

Pragmatisme et polyvalence

Autonomie et pro activité

Bon relationnel et esprit d’équipe

Une curiosité pour le domaine de l’assurance et une connaissance de l’univers cyclisme sont des plus mais pas obligatoires

Anglais courant

Profil principal : Marketing / Communication – Communication

Type de contrat : CDI

Statut conventionnel appliqué/ Classe : CCN Stés Assurance 27 mai 1992/Classe 5

Catégorie emploi : Cadre

Critères candidat

Niveau d’études min. requis : Bac+4

Niveau d’expérience min. requis : 2 à 5 ans

Langues Anglais : (Courant)

Contact : Justine.Azra@groupama.com