Offre de Stage : Assistant.e Chef de projet SPORT – Rosbeef! United

Stage de 6 mois, de juillet 2022 à décembre 2022 – Paris 11

LE POSTE :

Doté.e d’un fort intérêt pour le marketing sportif, la publicité et/ou le digital, tu participeras au déploiement et au suivi des projets 360° de nos clients “sport”, sous la responsabilité d’un.e Chef de Projet Sport.

L’AGENCE :

Rosbeef! United est la nouvelle structure 100% dédiée au sport, lancée à l’initiative de l’agence indépendante Rosbeef!.

Composée d’une dizaine de personnes issues de secteurs multiples (ICC, sport, publicité…) et d’un studio de création intégré, United! aide les acteurs majeurs du sport (marques, équipementiers, clubs/fédérations) à renforcer leur iconicité, à recruter des fans, des consommateurs et à se transformer pour répondre aux challenges d’un monde en mouvement.

LA MISSION :

Participer à l’analyse des besoins du client,

Participer à la réalisation du briefing des équipes internes (studio, digital, event) et externe,

Participer à la réalisation des recommandations stratégiques, en liaison avec la Direction Stratégie et le Studio afin de proposer des réponses innovantes et créatives,

Piloter, mettre en œuvre et réaliser le suivi du projet et des équipes internes et externes, en étant garant vis à vis du client que la réalisation (studio, digital, event) soit conforme à ce qui a été vendu,

Assurer une veille régulière afin de détecter les nouvelles tendances au sein de l’écosystème “sport” pour anticiper les besoins de nos clients

PROFIL RECHERCHÉ :

Etudiant BAC +⅘, actuellement en master ou fin d’étude

Bon relationnel, pro-actif et curieux, tu aimes travailler en équipe et t’investir dans de nouveaux projets

Tu es rigoureux et possède un sens de l’organisation et des responsabilités

Un bon niveau d’anglais est nécessaire, un attrait pour le digital et les nouvelles technologies est indispensable et un intérêt pour le sport est évidemment essentiel

Tu partages notre vision du sport comme vecteur de lien social, de changement et d’ouverture

COMMENT POSTULER ?

Envoie-nous ton CV à l’adresse e-mail suivante : rosbeefunited@rosbeef.fr

On te laisse le choix de nous envoyer avec ta candidature une lettre de motivation, une vidéo de candidature ou tout autre document qui te semble pertinent. The floor is yours!