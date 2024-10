Offre Emploi : Chargé(e) de missions Marketing – Stade Rennais F.C

Chargé(e) de missions Marketing H/F Stade Rennais F.C.

Dans le cadre d’un contrat en CDI à temps plein, nous recherchons un(e) Chargé(e) de missions Marketing basé(e) au Centre d’entraînement de la Piverdière (35).

Intégré à la Direction Commerciale et Marketing, le service marketing agit en transversal en soutenant toutes les activités du club, en développant ses revenus, son audience et son image auprès des différents publics (BtoB et BtoC). Force de de recommandation, le/la chargé(e) de missions Marketing met en œuvre des actions afin d’atteindre les objectifs fixés dans le respect des budgets et des rétroplannings.

Le poste est à pourvoir dès que possible.

Missions principales :

– Pilotage de différents plans d’actions dont l’offre merchandising (boutique officielle et e-boutique officielle) auprès d’un public BtoC, en étroite collaboration avec les responsables de la boutique : lancements produits, gestion des gammes, campagnes promotionnelles (soldes, Black friday, Noël…)

– Pilotage des campagnes webmarketing sur les médias club et médias externes dans le but de développer les ventes (brief graphistes et rédaction newsletters, campagnes sponsorisées, posts réseaux sociaux)

– Développement du site e-commerce

– Reporting des ventes et bilans des opérations promotionnelles

– Branding

Profil recherché :

• Formation/Expériences :

o Formation Bac+5 en Marketing ou Web Marketing

o Au moins une expérience significative sur un poste similaire dans le retail

o Sensibilité produit et fibre commerciale

o Webmarketing : SEO/SEA, Google Ads, Google Shopping

• Compétences :

o Conduite de projets

o Rigueur, autonomie et sens de l’organisation

o Force de recommandation

o Travail en équipe

Conditions du poste :

• Type de contrat : Contrat à durée indéterminée (CDI)

• Horaires : Temps complet

• Rémunération : Selon expérience et grille salariale en vigueur.

Candidature :

Pour postuler, merci d’envoyer votre CV à l’adresse suivante : candidature@staderennais.fr