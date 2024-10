Offre Emploi : Community Manager – OGC Nice

Au sein de l’équipe digitale et sous la responsabilité du Responsable Social Media, l’OGC Nice recrute son / sa futur(e) Community Manager.

Au cœur de la stratégie numérique du club, vous aurez pour objectif d’engager l’ensemble des communautés du club et de créer des contenus de qualité.

Votre champ d’action :

• Couverture et diffusion en vidéo et photos de l’ensemble de l’actualité de l’OGC Nice (match, entrainement, événement, opérations spéciales et citoyennes, activations partenaires, annonces mercato,…) sous toutes ses formes. A la fois de l’équipe première comme des autres équipes (féminines, formation, préformation, école de foot), et à destination prioritairement des plateformes officielles du club, mais également de ses partenaires (sponsors, médias,…) en faisant la part belle à la créativité.

• Promotion des activités du club (campagnes digitales billetterie, merchandising, sponsoring).

Vos missions :

• Vidéo (script & élaboration de concepts, planification et organisation du tournage, production et post-production) sur tous types de formats et tous types de prises de vue (verticale comme horizontale)

• Photos (couverture de l’actualité du club, shooting, editing photos)

• Diffusion (publication des contenus sur les réseaux sociaux, en adéquation avec le ton, le planning éditorial et la stratégie digitale établis)

• Analyse des KPI et adaptation des contenus

• Veille sur les tendances audiovisuelles et digitales, dans le sport et également dans les médias, en France et à l’international

• Graphisme (production / déclinaison de visuels)

• Rédaction

Votre profil :

• Vous avez au moins 1 an d’expérience en tant que Community Manager ou Créateur de Contenus dans les médias ou le sport, de préférence dans le football

• Vous êtes créatif(ve) et capable de générer des idées innovantes et de produire des contenus attrayants, principalement courts

• Vous maîtrisez parfaitement les réseaux sociaux et outils de montage (Final Cut, Premiere Pro), et avez des compétences en design (Photoshop) et editing (Lightroom)

• Vous êtes sensible à l’univers des réseaux sociaux (Facebook, Instagram, X, TikTok) et du football • Vous savez rapidement identifier puis surfer sur les nouvelles tendances

• Vous avez un goût prononcé pour le reportage terrain

• Vous avez d’excellentes compétences rédactionnelles ainsi qu’une orthographe et une grammaire irréprochables

• Vous êtes organisé, réactif(ve) et savez respecter les délais et les plannings éditoriaux établis, le tout en maintenant un haut niveau de qualité

Vos avantages :

• Mutuelle d’entreprise

• Accès au restaurant du club

• 50% du titre de transport remboursés

• 2 invitations pour chaque match de l’OGC Nice

• Réductions à la boutique du Club

Vous serez amené(e) à travailler dans une équipe jeune, dynamique et en constante évolution. Vous serez amené(e) à travailler le soir, le week-end et effectuer des déplacements avec les équipes de l’OGC Nice.

Pour postuler, rendez-vous ici