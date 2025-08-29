Offre Emploi : Spécialiste Marketing de Marque HOI H/F – Nike

NIKE, Inc. ne se contente pas d’équiper les athlètes de renommée mondiale : la marque explore aussi les potentiels, brise les codes et repousse les limites du possible. L’entreprise recherche des personnes capables de grandir, de réfléchir, de rêver et de créer. Sa culture s’appuie sur l’acceptation de la diversité et la promotion de la créativité. La marque a besoin de leaders, de personnes talentueuses et de visionnaires à ses côtés. Chez NIKE, Inc., chaque personne met ses compétences et sa passion au service d’un marché en constante évolution, où les défis sont nombreux.

Travailler en magasin, c’est représenter NIKE, Inc. En portant une attention constante à la connaissance des produits et au service client, les équipes des magasins NIKE offrent aux consommateurs et consommatrices des expériences de qualité, jour après jour. De Londres à Istanbul, chaque magasin possède sa propre vision et accueille une incroyable communauté de fans de sport et de style. Une carrière dans la vente chez NIKE requiert de la créativité et de l’ambition, mais offre également la chance d’évoluer aux côtés d’athlètes et d’équipes parmi les meilleurs du secteur.

Qu’il nous manque pour compléter la meilleure équipe de vente au monde ? Quelqu’un comme VOUS !

Dans nos magasins NIKE, on utilise des intitulés spéciaux pour nos postes : par exemple, « Head Coach » pour un ou une responsable de magasin, « Assistant Head Coach » pour un ou une assistant·e responsable de magasin. De même, « Coach » est le terme employé pour un ou une responsable de service, « Lead » pour un ou une responsable d’équipe et « Athlete » désignant les vendeurs et vendeuses.

Rejoignez l’équipe NIKE, Inc. !

En tant que Brand Marketing Specialist HOI , vous aurez pour mission de garantir l’excellence opérationnelle des campagnes marketing et de l’expérience retail en magasin. Vous incarnerez l’ambassadeur·drice de la marque HOI et assurerez une exécution premium conforme aux normes NIKE. Diriger, encadrer et motiver les employé·e·s de votre service et assurer une ambiance de travail agréable

Vos responsabilités

Réalisation de campagnes marketing

Coordonner les campagnes HOI (saisonnières et city moments 365) : du briefing au retrait

Superviser la production, l’installation, la maintenance et le démontage

Organisateur des activations consommateurs impactantes

Contrôle quotidien des points de vente

Vérifier quotidiennement la qualité d’exécution en magasin

Garantir le respect des normes de la marque sur l’ensemble du réseau

Expérience retail et supports marketing

Gérer les outils retail : services, outils numériques et physiques, connectiques

Suivre le contenu via Sport Pulse

Collaborer avec les agences (SATIF&FY, Pioneers, Fashion Partners) pour des activations efficaces

Suivi post-projet

Rédiger les bilans post-campagnes

Travailler en étroite collaboration avec le Headcoach et Assistant Headcoach Brand Marketing HOI

Partager les résultats avec le Senior Headcoach Marketing

Veille marché & benchmark

Réaliser des analyses concurrentielles avec focus sur le retail

Identifier les bonnes pratiques et les axes d’amélioration pour renforcer la stratégie HOI

Les avantages :

Un salaire attractif qui évolue en fonction du marché et de l’expérience

La possibilité de recevoir des primes mensuelles

Des réductions avantageuses pour les employés·e·s, valables en ligne et en magasin

Un ensemble d’avantages intéressants

Des opportunités exceptionnelles de développement et de carrière

Des formations régulières sur le leadership, la vente et les produits

Un environnement dynamique et motivant qui valorise la diversité, l’équité et l’inclusivité (DE&I)

Une tenue vestimentaire du personnel pour représenter NIKE et favoriser l’esprit d’équipe

Un accès aux activités sportives

Des opportunités pour participer à des événements NIKE uniques

