Offre Stage : Assistant Chef de Projet Partenariats & eSport (H/F) – LFP

LFP Media est la filiale commerciale de la Ligue de Football Professionnel (LFP). Elle est en charge de maximiser l’ensemble des revenus générés par les compétitions organisées par la LFP (Ligue 1 McDonald’s, Ligue 2 BKT, eLigue 1 McDonald’s, Trophée des Champions) : droits audiovisuels, sponsoring et digitaux en France et à l’international.

La Direction des Partenariats est en charge du développement des revenus sponsoring & licensing en France et à l’international.

Missions :

Le / la stagiaire travaillera au sein du pôle Service aux Partenaires & Activations, et sera rattaché(e) aux différents Chef(fe)s de Projets Partenariats auxquels il/elle apportera un soutien opérationnel, notamment sur les missions suivantes :

Gestion des partenaires de la Ligue 1 McDonald’s et Ligue 2 BKT

Assurer la relation quotidienne avec les partenaires des compétitions (McDonald’s, BKT, Decathlon, EA Sports, Essilor…) ainsi que les 36 clubs professionnels ;

Déployer les contreparties contractuelles des différents partenaires : gestion de la billetterie ; mise en place opérationnelle des activations des partenaires (in-stadia, média, digitales, événements…) ; reporting des opérations et préparation des bilans ;

Participer à la rédaction de recommandations stratégiques et opérationnelles aux partenaires.

Organisation de l’eLigue 1 McDonald’s

Assurer la relation quotidienne avec l’agence organisatrice de la compétition ;

Coordonner l’organisation de la compétition avec les clubs participants ;

Participer à la gestion de la communication et au déploiement des partenariats eSport ;

Participer à la gestion de la diffusion de la compétition (Twitch, Youtube).

Gestion des licenciés

Assurer la relation quotidienne avec les clubs et licenciés pour la mise en place et la validation du contenu des prochaines éditions / collections (EA Sports FC, Football Manager, eFootball, Panini).

Conditions :

Gratification mensuelle selon niveau de diplôme :

Jusqu’à Bac +3 : 700 € brut/mois ;

Niveau Bac + 4 (Master 1) : 900 € brut/mois ;

Niveau Bac + 5 (Master 2) : 1100 € brut/mois.

Convention de stage obligatoire ;

Remboursement de 50% du Pass Navigo ou ImaginR ;

Titres restaurant (valeur faciale 14€) pris en charge à 50% par LFP MEDIA.

Compétences requises :

Formation bac+ 4/5 profil Ecole de Commerce ou Université, un diplôme spécialisé en management ou marketing serait apprécié ;

Une spécialisation et/ou une première expérience dans le domaine des partenariats, de l’événementiel et/ou du marketing sportif serait un plus ;

Forte appétence pour le sponsoring et le digital ;

Connaissance du milieu du sport et de ses enjeux économiques ;

Bonne maîtrise de l’anglais.

Qualités :

Autonomie

Capacité d’initiative

Créativité, rigueur

Bon relationnel

Déplacements hors de la région parisienne à prévoir pour le déploiement des opérations partenaires en jour de match lors de week-end (pris en charge par LFP MEDIA)

Durée : 6 mois (Janvier à juin 2026)

LFP Media étudie avec la plus grande attention l’ensemble des candidatures qui lui sont adressées, notamment celles des personnes en situation de handicap, sans discrimination.

