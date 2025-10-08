Offre Stage : Assistant(e) Chef de Projet Sponsoring- PSG

Le Paris Saint-Germain recherche un(e) Stagiaire Assistant(e) Chef De Projet Sponsoring (H/F) à compter de janvier 2026 pour une durée de 6 mois pour rejoindre le département SPONSORING.

VOS MISSIONS :

Soutien transversal dans la livraison des droits contractuels auprès des Accounts Managers

Réception, reporting et envoi des dotations contractuelles (maillots)

Suivi de l’extranet Partenaires : ajout et suppression d’éléments de communication

Mise à jour des documents de servicing (guidelines, onboarding, revue de presse, présentation Partenaires)

Recherche de contenu vidéos sur la base dédiée du Paris Saint-Germain pour les partenaires

Suivi opérationnel des activations Partenaires (jour de match, atelier Partenaires/Joueurs)

Production des accréditations Partenaires en amont des matchs et remise sur place

Pilotage des actions menées au Parc des Princes lors des matchs

Appui sur l’organisation des ateliers joueurs/joueuses (partage du concept, présentation de validation du concept, accréditations, repérage, logistique sur place et reporting)

Relation Partenaires – Apporter un service personnalisé et accompagner le suivi des activations Partenaire avec l’Account Manager référent

Suivi de la billetterie contractuelle des partenaires et opportunités d’achats additionnels

Support sur les activations (digitales, événementielles, publicitaires, presse, etc.) exercées par les Partenaires pour exploiter leur contrat de partenariat

Validation des campagnes de communication Partenaires x PSG

Reporting sur le suivi de la livraison des droits contractuels (mise à jour du tableau de droits)

Soutenir les Account Managers en réalisant une veille de l’activité des Partenaires et de leurs concurrents

PROFIL RECHERCHE:

Formation : Ecole de commerce ou Master universitaire,

Anglais courant indispensable

Niveau de qualification : Bac+ 5, stage de césure ou de fin d’étude

Disposer des connaissances et avoir un intérêt particulier pour le domaine du marketing sportif et des partenariats

Une première expérience dans le sponsoring sportif sera un plus,

Être rigoureux(se), volontaire, dynamique, doté(e) d’une bonne capacité d’adaptation et d’organisation,

Avoir une bonne maîtrise des outils bureautiques (pack office : Excel, Word, Powerpoint…) et une bonne connaissance des réseaux sociaux,

Être doté(e) d’un bon relationnel et de bonnes capacités rédactionnelles

Pour postuler, c’est ici.