Offre Stage : Assistant(e) Chef de Projet Sponsoring- PSG

Le Paris Saint-Germain recherche un(e) Stagiaire Assistant(e) Chef De Projet Sponsoring (H/F) à compter de janvier 2026 pour une durée de 6 mois pour rejoindre le département SPONSORING.
VOS MISSIONS :
Soutien transversal dans la livraison des droits contractuels auprès des Accounts Managers
- Réception, reporting et envoi des dotations contractuelles (maillots)
- Suivi de l’extranet Partenaires : ajout et suppression d’éléments de communication
- Mise à jour des documents de servicing (guidelines, onboarding, revue de presse, présentation Partenaires)
- Recherche de contenu vidéos sur la base dédiée du Paris Saint-Germain pour les partenaires
Suivi opérationnel des activations Partenaires (jour de match, atelier Partenaires/Joueurs)
- Production des accréditations Partenaires en amont des matchs et remise sur place
- Pilotage des actions menées au Parc des Princes lors des matchs
- Appui sur l’organisation des ateliers joueurs/joueuses (partage du concept, présentation de validation du concept, accréditations, repérage, logistique sur place et reporting)
Relation Partenaires – Apporter un service personnalisé et accompagner le suivi des activations Partenaire avec l’Account Manager référent
- Suivi de la billetterie contractuelle des partenaires et opportunités d’achats additionnels
- Support sur les activations (digitales, événementielles, publicitaires, presse, etc.) exercées par les Partenaires pour exploiter leur contrat de partenariat
- Validation des campagnes de communication Partenaires x PSG
- Reporting sur le suivi de la livraison des droits contractuels (mise à jour du tableau de droits)
- Soutenir les Account Managers en réalisant une veille de l’activité des Partenaires et de leurs concurrents
PROFIL RECHERCHE:
- Formation : Ecole de commerce ou Master universitaire,
- Anglais courant indispensable
- Niveau de qualification : Bac+ 5, stage de césure ou de fin d’étude
- Disposer des connaissances et avoir un intérêt particulier pour le domaine du marketing sportif et des partenariats
- Une première expérience dans le sponsoring sportif sera un plus,
- Être rigoureux(se), volontaire, dynamique, doté(e) d’une bonne capacité d’adaptation et d’organisation,
- Avoir une bonne maîtrise des outils bureautiques (pack office : Excel, Word, Powerpoint…) et une bonne connaissance des réseaux sociaux,
- Être doté(e) d’un bon relationnel et de bonnes capacités rédactionnelles
