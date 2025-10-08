Offre Stage : Chef de Projet Activation Junior Club (H/F) – PSG

Le Paris Saint-Germain recherche pour son département BRAND un(e) Stagiaire Chef De Projet Activation Junior Club (H/F) , pour une durée de 6 mois, à partir de janvier 2026.

VOS MISSIONS :

CLUB JUNIOR

Gestion des réseaux sociaux du Junior Club

Mise en place de posts sponsorisés et retargeting

Organisateur des événements Junior club hors matchs (Parc Party, Pâques Party, Tournoi E-sport, avant-première de films etc…)

Organisateur du tournoi du Junior club ainsi que du trophée du Junior club

Gérer la relation client avec le service CRM et les clients du Junior Club

Imaginer et développer des nouvelles offres Junior Club

Développer l’offre anniversaire hors match

Augmenter la notoriété du programme en mettant en place des actions auprès de la cible enfant

ÉVÉNEMENT

Support opérationnel sur les événements du club

Support logistique sur les célébrations joueurs et titres ponctuels

Support logistique dans la mise en place des animations stade

Conférencier assistant sur les matchs de Ligue des champions et coupe de France

Assister la mise en place logistique du Tournée du club de football :

S’assurer de la mise en place dans chaque club en relation avec l’agence

Être présent sur certaines journées de la tournée

Reporting journalier et post opération

RAPPORTS

Suivi des stats Réseaux sociaux et nouveaux abonnements

Suivi du stock de dotations

Suivi stats joueur et infos club

PROFIL RECHERCHE :

Vous êtes actuellement étudiant(e) en Bac + 4/5, de formation Marketing et avec une première expérience similaire ;

Vous avez une parfaite maîtrise des différents outils de communication ;

Vous êtes reconnu(e) pour votre sens de l’organisation, votre créativité, votre autonomie et votre bon relationnel.

Permis B

L’OFFRE EST OUVERTE JUSQU’AU 31 OCTOBRE. LES CANDIDATS RETENUS SERONT CONTACTÉS LA SEMAINE DU 1er NOVEMBRE POUR UN ENTRETIEN.

POUR POSTULER.