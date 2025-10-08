Offre Stage : Chef de Projet Activation Junior Club (H/F) – PSG

Le Paris Saint-Germain recherche pour son département BRAND un(e) Stagiaire Chef De Projet Activation Junior Club (H/F) , pour une durée de 6 mois, à partir de janvier 2026.
VOS MISSIONS :
CLUB JUNIOR
- Gestion des réseaux sociaux du Junior Club
- Mise en place de posts sponsorisés et retargeting
- Organisateur des événements Junior club hors matchs (Parc Party, Pâques Party, Tournoi E-sport, avant-première de films etc…)
- Organisateur du tournoi du Junior club ainsi que du trophée du Junior club
- Gérer la relation client avec le service CRM et les clients du Junior Club
- Imaginer et développer des nouvelles offres Junior Club
- Développer l’offre anniversaire hors match
- Augmenter la notoriété du programme en mettant en place des actions auprès de la cible enfant
ÉVÉNEMENT
Support opérationnel sur les événements du club
- Support logistique sur les célébrations joueurs et titres ponctuels
- Support logistique dans la mise en place des animations stade
- Conférencier assistant sur les matchs de Ligue des champions et coupe de France
Assister la mise en place logistique du Tournée du club de football :
- S’assurer de la mise en place dans chaque club en relation avec l’agence
- Être présent sur certaines journées de la tournée
- Reporting journalier et post opération
RAPPORTS
- Suivi des stats Réseaux sociaux et nouveaux abonnements
- Suivi du stock de dotations
- Suivi stats joueur et infos club
PROFIL RECHERCHE :
- Vous êtes actuellement étudiant(e) en Bac + 4/5, de formation Marketing et avec une première expérience similaire ;
- Vous avez une parfaite maîtrise des différents outils de communication ;
- Vous êtes reconnu(e) pour votre sens de l’organisation, votre créativité, votre autonomie et votre bon relationnel.
- Permis B
L’OFFRE EST OUVERTE JUSQU’AU 31 OCTOBRE. LES CANDIDATS RETENUS SERONT CONTACTÉS LA SEMAINE DU 1er NOVEMBRE POUR UN ENTRETIEN.
POUR POSTULER.