Offre Stage : Chef de Projet Activation Junior Club (H/F) – PSG

8 octobre 2025

Le Paris Saint-Germain recherche pour son département BRAND un(e) Stagiaire Chef De Projet Activation Junior Club (H/F) , pour une durée de 6 mois, à partir de janvier 2026.

VOS MISSIONS :

CLUB JUNIOR

  • Gestion des réseaux sociaux du Junior Club
  • Mise en place de posts sponsorisés et retargeting
  • Organisateur des événements Junior club hors matchs (Parc Party, Pâques Party, Tournoi E-sport, avant-première de films etc…)
  • Organisateur du tournoi du Junior club ainsi que du trophée du Junior club
  • Gérer la relation client avec le service CRM et les clients du Junior Club
  • Imaginer et développer des nouvelles offres Junior Club
  • Développer l’offre anniversaire hors match
  • Augmenter la notoriété du programme en mettant en place des actions auprès de la cible enfant

ÉVÉNEMENT

Support opérationnel sur les événements du club

  • Support logistique sur les célébrations joueurs et titres ponctuels
  • Support logistique dans la mise en place des animations stade
  • Conférencier assistant sur les matchs de Ligue des champions et coupe de France

Assister la mise en place logistique du Tournée du club de football :

  • S’assurer de la mise en place dans chaque club en relation avec l’agence
  • Être présent sur certaines journées de la tournée
  • Reporting journalier et post opération

RAPPORTS

  • Suivi des stats Réseaux sociaux et nouveaux abonnements
  • Suivi du stock de dotations
  • Suivi stats joueur et infos club

PROFIL RECHERCHE :

  • Vous êtes actuellement étudiant(e) en Bac + 4/5, de formation Marketing et avec une première expérience similaire ;
  • Vous avez une parfaite maîtrise des différents outils de communication ;
  • Vous êtes reconnu(e) pour votre sens de l’organisation, votre créativité, votre autonomie et votre bon relationnel.
  • Permis B

L’OFFRE EST OUVERTE JUSQU’AU 31 OCTOBRE. LES CANDIDATS RETENUS SERONT CONTACTÉS LA SEMAINE DU 1er NOVEMBRE POUR UN ENTRETIEN.

POUR POSTULER.

