Offre Stage : Assistant Développement Sociétal (H/F) – Fédération Française de Rugby

La Fédération Française de Rugby (FFR) recherche un assistant développement sociétal (H/F) dans le cadre d’un stage uniquement. Le poste est à pourvoir idéalement dès le 1er février 2026 et pour une durée de 6 mois, au Centre National de Rugby, à Linas-Marcoussis (91).

Missions

Au sein de l’équipe de la direction du développement du rugby et des territoires, vous assurerez les missions principales suivantes :

Participer à l’organisation du « Tournoi National des Quartiers et des Campagnes » :

Suivre administrativement et financièrement les inscriptions/les réalisations et participer à l’organisation de la finale nationale.

Participer à la mise en place du programme « Du Stade Vers l’Emploi » :

Suivre administrativement et financièrement le programme ;

Participer à la conception d’outils à destination des clubs.

Apporter un appui au fonds de dotation « Rugby au Cœur » :

Participer au suivi de la campagne de dotation et de projets ;

Transmettre les éléments comptables et administratifs au cabinet d’expertise dédié ;

Contribuer à la communication externe du fonds de dotation.

Gérer les volets financement et structuration :

Appuyer les campagnes « projet sportif fédéral » et assurer le suivi administratif de la campagne PSF 2026 : collecte et organisation des documents, gestion des relances et échanges avec les clubs ;

Appuyer la campagne « projet sportif territorial » 2026 et assurer le suivi administratif de la campagne PST 2026 : échanges avec les services de l’État, suivi des avis professionnalisation.

Assurer l’accompagnement associatif :

Proposer et rédiger des guides ou supports permettant d’accompagner les structures affiliées à la FFR.

Profil

Actuellement en formation de niveau Bac +4/5 en management du sport, vous êtes à la recherche d’un stage de fin d’études stimulant au sein d’une équipe dynamique et passionnée.

Idéalement, vous avez déjà une première expérience dans l’organisation d’évènements sportifs ou culturels, qui vous a permis de développer des compétences en coordination et en gestion de projet.

Rigoureux(se), autonome et bien organisé(e), vous faites preuve d’un excellent esprit d’équipe. Votre aisance relationnelle et votre capacité à communiquer efficacement sont de véritables atouts, tant à l’oral qu’à l’écrit.

Doté(e) de solides compétences rédactionnelles, vous êtes capable de synthétiser et de structurer des informations de manière claire et percutante.

Enfin, votre disponibilité les week-ends pour les événements ainsi que votre permis de conduire vous permettent d’assurer une présence sur le terrain quand cela est nécessaire.

Avantages

– 50% Transports

Pour postuler, c’est ici.