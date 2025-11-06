Offre Stage : Assistant Marque et Promotion (H/F)

Dans le cadre d’un stage de 6 mois à pourvoir à partir du mois de février, nous sommes à la recherche d’un(e) assistant(e) Marque et Promotion. Rattaché(e) à la Direction Marketing et Développement Économique, vous aurez pour mission d’assister l’équipe Promotion afin d’assurer l’élaboration et le déploiement de campagnes et plans de promotion.
À ce titre, vos principales missions sont les suivantes :
- Participer à l’élaboration et au déploiement des campagnes de promotion FFF : billetterie des Equipes de France, merchandising, partenaires, activations de marque, événements FFF, etc.
- Suivre le déploiement des campagnes sur les différents canaux (CRM, site web, social media, affichage, radio, etc.), participer au développement de partenariats médias locaux via la PQR ;
- Piloter la production et la livraison des assets créatifs et supports de communication média et hors média en lien avec les campagnes de promotion.
- Coordonner les différents prestataires et agences (gestion des plannings, briefings, suivi des allers-retours, etc.) ;
- Venir en renfort opérationnel des équipes selon les grands temps forts et notamment participer au déploiement des plans d’activations marketing autour de la Coupe du Monde 2026
- Participer au pilotage et au suivi des plans RP et influence : identification des profils d’influenceurs et créateurs de contenus, gestion du seeding CDM 2026, suivi des retombées.
- Suivre la gestion de campagnes CRM sur différents sujets FFF ;
- Réaliser des bilans, des rapports de campagnes, effectuer une veille et des benchmarks ;
- Suivre la gestion de la production photo (gestion des bases de données photos, suivi des retouches, etc.).
Notre candidat idéal
Nous sommes à la recherche d’un talent répondant au profil suivant :
- Vous démontrez une bonne compréhension des enjeux du sport et ses aspects marketing ;
- Vous justifiez d’une précédente expérience significative dans le marketing ou la communication ;
- Vous avez une bonne culture publicitaire, vous vous intéressez aux différentes activations marketing ;
- Vous faites preuve de rigueur, d’une excellente organisation et vous possédez un fort esprit analytique ;
- Vous êtes reconnus pour votre gestion de projet et votre capacité à travailler en équipe, votre esprit créatif et de coordination et votre sens du relationnel ;
- Vous avez une bonne maîtrise de l’ensemble des outils bureautiques. La maitrise de Photoshop est un plus.
À noter : Des déplacements sont à prévoir à l’occasion des matchs.
- Pour postuler, c’est ici.