Offre Stage : Assistant Marque et Promotion (H/F)

Dans le cadre d’un stage de 6 mois à pourvoir à partir du mois de février, nous sommes à la recherche d’un(e) assistant(e) Marque et Promotion. Rattaché(e) à la Direction Marketing et Développement Économique, vous aurez pour mission d’assister l’équipe Promotion afin d’assurer l’élaboration et le déploiement de campagnes et plans de promotion.

À ce titre, vos principales missions sont les suivantes :