Offre Stage : Sport Scientist (H/F) – PSG

Rattaché(e) au département Performance et Médical du club, vous assurez le suivi, l’analyse et l’optimisation de la performance physique des joueuses à travers des outils scientifiques, technologiques et des méthodes fondées sur des données probantes.
MISSIONS :
Analyse et suivi de la charge de travail
- Mettre en place et superviser le suivi de la charge interne (RPE, FC, etc.) et externe (GPS, inertiel, etc.).
- Utiliser les données pour adapter et individualiser les charges d’entraînement
- Participant aux réunions quotidiennes de planification et de revue des séances
- Fournir des rapports clairs et compréhensibles
Évaluation et suivi de la performance
- Exécuter et analyser les batteries de tests (force, puissance, VMA, vitesse, sauts, mobilité, etc.).
- Assurer le suivi longitudinal des évaluations
- Mettre en œuvre des indicateurs de fatigue, de récupération et de forme du moment
Recherche et innovation
- Veille scientifique sur les outils, protocoles et méthodes en science du sport.
- Développement de projets R&D avec le département performance
- Évaluation de nouvelles technologies
PROFIL RECHERCHE :
- M2 STAPS ou école d’ingénieur
- Maîtrise des outils de tracking (GPS, cardiofréquencemètre) et d’évaluations (VALD, etc.)
- Intérêt fort pour le sport féminin (spécificités féminines)
- Maîtrise de Microsoft Office
- Connaissance de la programmation (R) et d’un outil de visualisation de données (Power BI)
- Expérience dans l’entraînement sportif
- Appétence pour les sciences du sport et la recherche
Pour postuler, c’est ici.