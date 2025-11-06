Réseaux Sociaux

Offre Stage : Sport Scientist (H/F) – PSG

6 novembre 2025

Rattaché(e) au département Performance et Médical du club, vous assurez le suivi, l’analyse et l’optimisation de la performance physique des joueuses à travers des outils scientifiques, technologiques et des méthodes fondées sur des données probantes.

MISSIONS :

Analyse et suivi de la charge de travail

  • Mettre en place et superviser le suivi de la charge interne (RPE, FC, etc.) et externe (GPS, inertiel, etc.).
  • Utiliser les données pour adapter et individualiser les charges d’entraînement
  • Participant aux réunions quotidiennes de planification et de revue des séances
  • Fournir des rapports clairs et compréhensibles

Évaluation et suivi de la performance

  • Exécuter et analyser les batteries de tests (force, puissance, VMA, vitesse, sauts, mobilité, etc.).
  • Assurer le suivi longitudinal des évaluations
  • Mettre en œuvre des indicateurs de fatigue, de récupération et de forme du moment

Recherche et innovation

  • Veille scientifique sur les outils, protocoles et méthodes en science du sport.
  • Développement de projets R&D avec le département performance
  • Évaluation de nouvelles technologies

PROFIL RECHERCHE :

  • M2 STAPS ou école d’ingénieur
  • Maîtrise des outils de tracking (GPS, cardiofréquencemètre) et d’évaluations (VALD, etc.)
  • Intérêt fort pour le sport féminin (spécificités féminines)
  • Maîtrise de Microsoft Office
  • Connaissance de la programmation (R) et d’un outil de visualisation de données (Power BI)
  • Expérience dans l’entraînement sportif
  • Appétence pour les sciences du sport et la recherche

Pour postuler, c’est ici.

