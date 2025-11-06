Offre Stage : Sport Scientist (H/F) – PSG

Rattaché(e) au département Performance et Médical du club, vous assurez le suivi, l’analyse et l’optimisation de la performance physique des joueuses à travers des outils scientifiques, technologiques et des méthodes fondées sur des données probantes.

MISSIONS :

Analyse et suivi de la charge de travail

Mettre en place et superviser le suivi de la charge interne (RPE, FC, etc.) et externe (GPS, inertiel, etc.).

Utiliser les données pour adapter et individualiser les charges d’entraînement

Participant aux réunions quotidiennes de planification et de revue des séances

Fournir des rapports clairs et compréhensibles

Évaluation et suivi de la performance

Exécuter et analyser les batteries de tests (force, puissance, VMA, vitesse, sauts, mobilité, etc.).

Assurer le suivi longitudinal des évaluations

Mettre en œuvre des indicateurs de fatigue, de récupération et de forme du moment

Recherche et innovation

Veille scientifique sur les outils, protocoles et méthodes en science du sport.

Développement de projets R&D avec le département performance

Évaluation de nouvelles technologies

PROFIL RECHERCHE :

M2 STAPS ou école d’ingénieur

Maîtrise des outils de tracking (GPS, cardiofréquencemètre) et d’évaluations (VALD, etc.)

Intérêt fort pour le sport féminin (spécificités féminines)

Maîtrise de Microsoft Office

Connaissance de la programmation (R) et d’un outil de visualisation de données (Power BI)

Expérience dans l’entraînement sportif

Appétence pour les sciences du sport et la recherche

Pour postuler, c’est ici.