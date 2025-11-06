Offre Stage : Assistant(e) Organisation – FC Metz

Vous assisterez le Service Organisation & Sécurité du FC Metz dans la réalisation de ses différentes missions. Le planning de travail inclut les jours de match du FC Metz à domicile de l’équipe masculine (championnat, amical, coupe), pour lesquels la présence du/de la stagiaire assistant(e) Organisation est obligatoire. La présence aux matches des autres équipes du FC Metz (équipe réserve et féminine) pourrait également être nécessaire.

MISSIONS

Soutien opérationnel

Logistique lors des jours de match

Constituer les équipes logistique

Formaliser les documents liés à la logistique

Piloter les équipes logistique les jours de match

Prestations de nettoyage

Suivre la bonne exécution des prestations de nettoyage en lien avec les différentes parties prenantes

Participer à la mise en oeuvre du dispositif d’accréditations lors des matches à domicile

Participer à la bonne organisation des matches

Assistance administrative

Documents relatifs aux matches de l’équipe professionnelle masculine :

Concevoir la documentation des matches

Analyser les données relatives aux matches

Contribuer à la réalisation des missions administratifs du service : reporting budgétaire, gestion des bons de commande, compte-rendu de réunion, édition des documents de suivi,

PROFIL

Etudiant(e) en Bac+4/+5 en Management du Sport (ou filière équivalente)

Une expérience dans l’organisation d’évènements sportif serait un plus

Vous êtes autonome, rigoureux(se), proactif(ve), et dynamique

Vous aimez travailler en équipe et avez un très bon relationnel

Vous êtes rigoureux et organisé

COMPÉTENCES REQUISES

Maîtrise parfaite de la suite Office et aisance avec les outils numériques

Permis B

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE

Directeur Organisation & Sécurité

LIEU DE TRAVAIL

Metz, France

CONDITIONS

Stage rémunéré de 6 mois, sous convention de stage, à temps plein

Stage à pourvoir dès que possible

CANDIDATURE

À envoyer :

A : fgalbadon@fcmetz.com et jfgirard@fcmetz.com

Objet : « Offre de stage – Assistant Organisation »

Pièces Jointes : CV + Lettre de motivation + planning des cour