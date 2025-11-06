Réseaux Sociaux

Restez au courant des nouvelles les plus importantes du sport business

Dans votre boite e-mail (1 fois par semaine).
Réseaux Sociaux
Linkedin Twitter Instagram Facebook
Annoncez sur SBB
Linkedin Twitter Instagram Facebook

Offre Stage : Assistant(e) Organisation – FC Metz

ParRessources Humaines
6 novembre 2025

Vous assisterez le Service Organisation & Sécurité du FC Metz dans la réalisation de ses différentes missions. Le planning de travail inclut les jours de match du FC Metz à domicile de l’équipe masculine (championnat, amical, coupe), pour lesquels la présence du/de la stagiaire assistant(e) Organisation est obligatoire. La présence aux matches des autres équipes du FC Metz (équipe réserve et féminine) pourrait également être nécessaire.

MISSIONS

  • Soutien opérationnel
  • Logistique lors des jours de match
  • Constituer les équipes logistique
  • Formaliser les documents liés à la logistique
  • Piloter les équipes logistique les jours de match
  • Prestations de nettoyage
  • Suivre la bonne exécution des prestations de nettoyage en lien avec les différentes parties prenantes
  • Participer à la mise en oeuvre du dispositif d’accréditations lors des matches à domicile
  • Participer à la bonne organisation des matches
  • Assistance administrative
  • Documents relatifs aux matches de l’équipe professionnelle masculine :
  • Concevoir la documentation des matches
  • Analyser les données relatives aux matches
  • Contribuer à la réalisation des missions administratifs du service : reporting budgétaire, gestion des bons de commande, compte-rendu de réunion, édition des documents de suivi,

PROFIL

  • Etudiant(e) en Bac+4/+5 en Management du Sport (ou filière équivalente)
  • Une expérience dans l’organisation d’évènements sportif serait un plus
  • Vous êtes autonome, rigoureux(se), proactif(ve), et dynamique
  • Vous aimez travailler en équipe et avez un très bon relationnel
  • Vous êtes rigoureux et organisé

COMPÉTENCES REQUISES

  • Maîtrise parfaite de la suite Office et aisance avec les outils numériques
  • Permis B

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE

  • Directeur Organisation & Sécurité

LIEU DE TRAVAIL

  • Metz, France

CONDITIONS

  • Stage rémunéré de 6 mois, sous convention de stage, à temps plein
  • Stage à pourvoir dès que possible

CANDIDATURE

À envoyer :
A : fgalbadon@fcmetz.com et jfgirard@fcmetz.com
Objet : « Offre de stage – Assistant Organisation »
Pièces Jointes : CV + Lettre de motivation + planning des cour

ParRessources Humaines
Publié

Restez au courant des nouvelles les plus importantes du sport business

Dans votre boite e-mail (1 fois par semaine).

D'autres articles