Offre Stage : Assistant(e) Organisation – FC Metz

Vous assisterez le Service Organisation & Sécurité du FC Metz dans la réalisation de ses différentes missions. Le planning de travail inclut les jours de match du FC Metz à domicile de l’équipe masculine (championnat, amical, coupe), pour lesquels la présence du/de la stagiaire assistant(e) Organisation est obligatoire. La présence aux matches des autres équipes du FC Metz (équipe réserve et féminine) pourrait également être nécessaire.
MISSIONS
- Soutien opérationnel
- Logistique lors des jours de match
- Constituer les équipes logistique
- Formaliser les documents liés à la logistique
- Piloter les équipes logistique les jours de match
- Prestations de nettoyage
- Suivre la bonne exécution des prestations de nettoyage en lien avec les différentes parties prenantes
- Participer à la mise en oeuvre du dispositif d’accréditations lors des matches à domicile
- Participer à la bonne organisation des matches
- Assistance administrative
- Documents relatifs aux matches de l’équipe professionnelle masculine :
- Concevoir la documentation des matches
- Analyser les données relatives aux matches
- Contribuer à la réalisation des missions administratifs du service : reporting budgétaire, gestion des bons de commande, compte-rendu de réunion, édition des documents de suivi,
PROFIL
- Etudiant(e) en Bac+4/+5 en Management du Sport (ou filière équivalente)
- Une expérience dans l’organisation d’évènements sportif serait un plus
- Vous êtes autonome, rigoureux(se), proactif(ve), et dynamique
- Vous aimez travailler en équipe et avez un très bon relationnel
- Vous êtes rigoureux et organisé
COMPÉTENCES REQUISES
- Maîtrise parfaite de la suite Office et aisance avec les outils numériques
- Permis B
RATTACHEMENT HIERARCHIQUE
- Directeur Organisation & Sécurité
LIEU DE TRAVAIL
- Metz, France
CONDITIONS
- Stage rémunéré de 6 mois, sous convention de stage, à temps plein
- Stage à pourvoir dès que possible
CANDIDATURE
À envoyer :
A : fgalbadon@fcmetz.com et jfgirard@fcmetz.com
Objet : « Offre de stage – Assistant Organisation »
Pièces Jointes : CV + Lettre de motivation + planning des cour