Offre Stage : Assistant Sport Management (H/F) – Ascencia Business School

EYCE Business School, partenaire exclusif du FISE recherche un Assistant Sport Management(H/F) pour évoluer en stage au sein de la société HURRICANE, agence spécialisée dans le développement des sports extrêmes. Entreprise de passionnées, créative, qui met en avant les valeurs du sport. + de 300 événements organisés à travers le monde et à Montpellier avec le FISE.

Intéressé, passionné par le sport en général et les sports extrêmes en particulier, vous avez envie d’intégrer l’organisation du FISE sur différentes missions .

Vous serez rattaché au service des Sports et de la Programmation.

Missions principales



Assistant(e) inscriptions des riders

Gestion d’une base de données

Étude des données sportives

Contact avec le tissu sportif local

Création de document sport et de programmation

BAC ou BAC +2 validé vous suivez la formation en Bachelor Marketing Sportif ou Bachelor Evénementiel au sein de l’école KEYCE Business School

Goût prononcé pour les sports extrêmes et l’événementiel

Dynamique, autonome et organisé(e)

Compétences requises :

Informatique (Pack Office, Internet, notions en BDD)

Sens relationnel et d’organisation

Anglais

Espagnol est un plus

Gratification stage : 577.50 euros ou 3.75 euros/h

Pour postuler, c’est ici.