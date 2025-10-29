Offre Stage : Assistant Sport Management (H/F) – Ascencia Business School

EYCE Business School, partenaire exclusif du FISE recherche un Assistant Sport Management(H/F) pour évoluer en stage au sein de la société HURRICANE, agence spécialisée dans le développement des sports extrêmes. Entreprise de passionnées, créative, qui met en avant les valeurs du sport. + de 300 événements organisés à travers le monde et à Montpellier avec le FISE.
- Intéressé, passionné par le sport en général et les sports extrêmes en particulier, vous avez envie d’intégrer l’organisation du FISE sur différentes missions .
- Vous serez rattaché au service des Sports et de la Programmation.
Missions principales
- Assistant(e) inscriptions des riders
- Gestion d’une base de données
- Étude des données sportives
- Contact avec le tissu sportif local
- Création de document sport et de programmation
- BAC ou BAC +2 validé vous suivez la formation en Bachelor Marketing Sportif ou Bachelor Evénementiel au sein de l’école KEYCE Business School
- Goût prononcé pour les sports extrêmes et l’événementiel
- Dynamique, autonome et organisé(e)
- Compétences requises :
- Informatique (Pack Office, Internet, notions en BDD)
- Sens relationnel et d’organisation
- Anglais
- Espagnol est un plus
Gratification stage : 577.50 euros ou 3.75 euros/h