Réseaux Sociaux

Restez au courant des nouvelles les plus importantes du sport business

Dans votre boite e-mail (1 fois par semaine).
Réseaux Sociaux
Linkedin Twitter Instagram Facebook
Annoncez sur SBB
Linkedin Twitter Instagram Facebook

Offre Stage : Assistant Sport Management (H/F) – Ascencia Business School

ParRessources Humaines
29 octobre 2025
ASCENCIA ASCENCIA

EYCE Business School, partenaire exclusif du FISE recherche un Assistant Sport Management(H/F) pour évoluer en stage au sein de la société HURRICANE, agence spécialisée dans le développement des sports extrêmes. Entreprise de passionnées, créative, qui met en avant les valeurs du sport. + de 300 événements organisés à travers le monde et à Montpellier avec le FISE.

  • Intéressé, passionné par le sport en général et les sports extrêmes en particulier, vous avez envie d’intégrer l’organisation du FISE sur différentes missions .
  • Vous serez rattaché au service des Sports et de la Programmation.

Missions principales 

  • Assistant(e) inscriptions des riders
  • Gestion d’une base de données
  • Étude des données sportives
  • Contact avec le tissu sportif local
  • Création de document sport et de programmation
  • BAC ou BAC +2 validé vous suivez la formation en Bachelor Marketing Sportif ou Bachelor Evénementiel au sein de l’école KEYCE Business School
  • Goût prononcé pour les sports extrêmes et l’événementiel
  • Dynamique, autonome et organisé(e)
  • Compétences requises :
  • Informatique (Pack Office, Internet, notions en BDD)
  • Sens relationnel et d’organisation
  • Anglais
  • Espagnol est un plus

Gratification stage : 577.50 euros ou 3.75 euros/h

Pour postuler, c’est ici.
ParRessources Humaines
Publié

Restez au courant des nouvelles les plus importantes du sport business

Dans votre boite e-mail (1 fois par semaine).

D'autres articles