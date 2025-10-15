Réseaux Sociaux

Offre Stage : Servicing et Production Hospitalités Agence Partenaires Officielles – Fédération Française de Tennis

ParRessources Humaines
15 octobre 2025

Poste à pourvoir en stage à partir de février 2026 pour une durée de 5 mois.

Au sein de l’équipe Servicing et Production et sous la responsabilité du Responsable Expérience Clients et Agences Officielles, vous participerez à l’organisation des opérations d’hospitalités des agences officielles, à la mise en œuvre opérationnelle et à l’amélioration de l’expérience clients Hospitalités à l’occasion du tournoi de Roland-Garros 2026.

Vos missions seront les suivantes :

1.Servicing et Production :

  • Aide au traitement des réservations de restauration des agences (tenir une matrice de réservation)
  • Relation directe avec les agences afin de répondre à leurs questions et les aider dans l’organisation de leur venue (matrice de réservation, espace clients, veille des supports de communication)
  • Participation à la préparation opérationnelle spécifique « agences » en amont du tournoi (gestion des flux, signalétiques, communication…)
  • Participation active à la préparation des packages des agences (gestion des différents titres d’accès)
  • Aide aux missions transverses opérationnelles relatives aux aménagements et décoration de salons.

2. Opérationnelles tournoi :

  • Relai du responsable Expérience clients « Agences Officielles »
  • Contrôle qualité sur le stade ou dans les espaces Hospitalités (liés aux agences)

3. Missions annexes :

  • Participation aux réunions et groupes de travail du département
  • Participation à la mise en œuvre opérationnelle dans les salons Hospitalités

Liste non limitative.

Profil recherché

Compétences nécessaires

  •  Aisance relationnelle
  • Adaptabilité
  • Sens de la relation client
  • Capacité à travailler en équipe
  • Maîtrise de l’anglais
Qualités requises

  • Rigueur
  • Dynamisme
  • Organisation
Formations / Expériences

Niveau Bac + 4 / +5 type école de commerce ou management de l’événementiel sportif ou équivalent
  • Pour postuler, c’est ici.
