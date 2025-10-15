Offre Stage : Servicing et Production Hospitalités Agence Partenaires Officielles – Fédération Française de Tennis

Poste à pourvoir en stage à partir de février 2026 pour une durée de 5 mois. Au sein de l’équipe Servicing et Production et sous la responsabilité du Responsable Expérience Clients et Agences Officielles, vous participerez à l’organisation des opérations d’hospitalités des agences officielles, à la mise en œuvre opérationnelle et à l’amélioration de l’expérience clients Hospitalités à l’occasion du tournoi de Roland-Garros 2026. Vos missions seront les suivantes : 1.Servicing et Production : Aide au traitement des réservations de restauration des agences (tenir une matrice de réservation)

Relation directe avec les agences afin de répondre à leurs questions et les aider dans l’organisation de leur venue (matrice de réservation, espace clients, veille des supports de communication)

Participation à la préparation opérationnelle spécifique « agences » en amont du tournoi (gestion des flux, signalétiques, communication…)

Participation active à la préparation des packages des agences (gestion des différents titres d’accès)

Aide aux missions transverses opérationnelles relatives aux aménagements et décoration de salons. 2. Opérationnelles tournoi : Relai du responsable Expérience clients « Agences Officielles »

Contrôle qualité sur le stade ou dans les espaces Hospitalités (liés aux agences) 3. Missions annexes : Participation aux réunions et groupes de travail du département

Participation à la mise en œuvre opérationnelle dans les salons Hospitalités Liste non limitative.