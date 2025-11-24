Offre Stage : Chargé de Développement RH (H/F) – Automobile Club de l’Ouest

Rattaché(e) à la Responsable Développement RH, vous participerez activement aux projets de développement RH, notamment :

Mise en place d’un SIRH :

Participation au choix et au déploiement d’un nouveau SIRH,

Aide à la formalisation des besoins utilisateurs et à la rédaction des procédures,

Accompagnement au paramétrage et à la formation des utilisateurs.

Gestion et suivi du plan de développement des compétences :

Participation à la mise en œuvre du plan de développement des compétences,

Suivi administratif et reporting des formations réalisées,

Création de modules e-learning intérimaires,

Collaboration avec les équipes métiers et les prestataires pour la mise en ligne des contenus.

GPEE (Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Effectifs)

Participation à la rédaction et à la mise à jour des fiches de poste,

Élaboration d’une cartographie des métiers et compétences de l’entreprise.

Profil recherché

Vous êtes étudiant(e) en formation supérieure en Ressources Humaines (BUT, Master ou équivalent),

Vous avez un intérêt pour le développement RH, la digitalisation et les outils SIRH,

Vous êtes rigoureux(se), avez le sens de l’organisation et un esprit d’analyse,

Vous avez un bon relationnel et une capacité à travailler en équipe,

La maîtrise du pack Office, la connaissance d’un outil SIRH ou d’un LMS est un plus.

Informations utiles

Stage conventionné, gratification légale et accès au restaurant d’entreprise.

Ce que nous offrons

Une expérience concrète sur des projets à fort impact stratégique,

Un accompagnement de proximité par des professionnels RH expérimentés,

Un environnement dynamique et bienveillant, favorisant l’apprentissage et l’autonomie.

L’entreprise en quelques mots

L’ACO est le créateur et organisateur des 24 Heures du Mans qui ont lieu depuis 1923 sur le mythique circuit du Mans. Cette épreuve iconique du sport automobile connait aujourd’hui un développement international accéléré grâce au Championnat du Monde d’Endurance de la FIA (FIA WEC) qui permet aux passionnés du monde entier d’assister à des épreuves de type Le Mans lors de huit courses organisées sur quatre continents.

Le circuit du Mans accueille d’autres nombreuses manifestations internationales comme les 24 Heures Motos, le Grand Prix France Moto, Le Mans Classic, les 24 Heures Camions, les 24 Heures Karting, …

En complément, l’ACO développe d’autres activités liées aux sports mécaniques et à la sécurité routière, et qui contribuent à son rayonnement national et international :

L’organisation de séminaires et évènements d’entreprises dans un lieu mythique,

Un complexe international de Karting,

Le Musée des 24 Heures,

Les écoles de pilotage,

La location des pistes,

L’ensemble de ces activités est organisé par des équipes de collaborateurs animés par les valeurs de l’ACO : Ethique, Esprit d’équipe, Excellence, Indépendance, Pérennité et Passion, et qui travaillent chaque jour au cœur même du circuit des 24 Heures

L’expertise de nos collaborateurs porte notamment sur les métiers suivants : sport mécanique, commercial et marketing, communication, et fonctions transverses.

