Offre Stage : Vente et animations évènementielles (H/F) – Fédération Française de Tennis

Offre à pourvoir en stage dès Janvier 2026 pour une durée de 6 mois.

La Griffe Roland-Garros, service dédié aux produits dérivés de la marque, recherche un(e) chargé(e) des ventes & animations évènementielles pour sa boutique ouverte tout au long de l’année. Vous contribuerez au développement de l’activité au sein de la boutique en assurant l’accueil, le conseil client, la mise en avant des produits ainsi que l’animation commerciale.

Les missions sont les suivantes :

Vente :

• Accueillir et conseiller la clientèle

• Réaliser, développer et encaisser les ventes

• Maintenir le point de vente propre et rangé

• Entretenir le merchandising en fonction des disponibilités produits et des offres du jour

• Réceptionner et ranger les livraisons de marchandises

Animations :

• Gérer l’espace animation

• Gérer la communication et des inscriptions

• Organiser et animer des évènements ponctuels (anniversaires pour enfants) qui se déroulent deux fois par semaine

• Gérer les relation avec les prestataires des animations

• Transmettre un sondage de satisfaction et proposer des actions à mettre en place en fonction des résultats

• Mettre en place un plan d’amélioration et partager des idées de nouveaux services à proposer aux clients

Lors du tournoi Roland-Garros vous ferez également partie des équipes Retail de la Griffe.

Liste non limitative.