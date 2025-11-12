Réseaux Sociaux

Offre Stage : Servicing Commercial Hospitalités (H/F) – Fédération Française de Tennis

12 novembre 2025

Offre à pourvoir en stage à partir de mars 2026 pour une durée de 4 mois. 

Au sein de la Direction Commerciale Clients, sous la responsabilité de l’équipe Hospitalités et en collaboration étroite avec les équipes commerciales, vous participerez à la préparation opérationnelle et l’amélioration de l’expérience clients Hospitalités à l’occasion du tournoi de Roland-Garros 2026.

Vos missions seront les suivantes :

  • Préparation personnalisée de la venue : Prendre contact avec l’ensemble des clients Hospitalités pour les accompagner dans la saisie des informations nécessaires à leur venue.
  • Appui aux équipes commerciales : Collaborer étroitement avec les équipes commerciales pour assurer un suivi rigoureux de demandes des clients, répondre à leurs questions et anticiper leurs attentes, que ce soit par e-mail ou par téléphone.
  • Gestion des appels entrants liés à l’espace clients Hospitalités et Partenaires afin de les accompagner dans l’organisation de leur venue et de personnaliser les relations (informations pratiques, e-billets etc…)
  • Accompagnement : Répondre aux appels entrants des clients et partenaires, les assister dans l’organisation logistique de leur venue (accès, horaires, restauration, stationnement, etc.).
  • Support technique et pratique : Aider à la gestion des e-billets, fournir des informations pratiques, et résoudre les éventuels problèmes rencontrés sur la plateforme.

Liste non limitative.

Profil recherché

Compétences nécessaires :

  • Sens du service client
  • Bonne maîtrise de l’anglais

Qualités souhaitées :

  • Aisance relationnelle et adaptabilité
  • Capacité organisationnelle
  • Rigueur et dynamisme

Formation & expérience : 

  • Bac +4/+5 type école de commerce, management de l’événementiel sportif ou équivalent.
  • Une première expérience dans le Service Clients est un plus.

Nous recherchons 3 profils pour cette opportunité.

– Pour postuler, c’est ici.

