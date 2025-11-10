Offre Emploi : Directeur des Ventes et du Marketing (H/F) – Samaya

Implantée au cœur des Alpes, Samaya est une marque française d’équipement outdoor fondée en 2018 par des alpinistes convaincus que la tente idéale restait à inventer. Les produits Samaya sont plébiscités par des athlètes de haut niveau évoluant dans les environnements les plus extrêmes et ont reçu de nombreuses récompenses pour leur innovation en matière de conception et de technologie.

Nous concevons, testons et fabriquons nos produits intégralement en interne – du concept aux essais sur le terrain – au sein d’un laboratoire de pointe en matière d’innovation outdoor. Notre équipe d’ingénieurs, de designers et de spécialistes marketing travaille en étroite collaboration au quotidien, réunissant performance, technologie et créativité sous un même toit, du premier prototype à la campagne finale.

Dans nos bureaux du Camp d’altitude, près du lac d’Annecy, vous trouverez un vaste espace moderne de 1 000 m² avec des bureaux en open space, un showroom, un atelier, des zones de recherche et de nombreux laboratoires et bancs d’essai. Notre équipe jeune et dynamique y est toujours prête pour une sortie en montagne ou une rencontre amicale.

Nous aspirons à l’excellence, à la créativité, à l’audace, à l’autonomisation et à la cohésion d’équipe, et nous utilisons ces valeurs pour guider notre croissance future.

Le rôle

Alors que Samaya entame une nouvelle phase de croissance, nous recherchons un Directeur des Ventes et du Marketing pour bâtir les fondements commerciaux et marketing de la marque. Ce poste de direction opérationnelle allie stratégie et mise en œuvre et s’adresse parfaitement à un cadre supérieur ou un chef d’équipe prêt à prendre en charge la croissance de la marque et le développement commercial dans un environnement en forte expansion.

Vous travaillerez en étroite collaboration avec les fondateurs pour développer le potentiel international de la marque, accroître la rentabilité de la vente directe aux consommateurs et renforcer nos relations avec nos principaux partenaires de distribution. Vous mettrez en place des systèmes, élaborerez des campagnes et utiliserez directement les outils et plateformes qui soutiennent notre croissance, tout en encadrant une petite équipe en pleine expansion.

Principales responsabilités

Stratégie de croissance et commerciale Définir et mettre en œuvre la feuille de route de croissance mondiale de Samaya en étroite collaboration avec les fondateurs. Équilibrer le positionnement de la marque et les objectifs de vente sur les canaux e-commerce et B2B. Traduire les objectifs stratégiques en priorités claires et concrètes pour l’équipe et les partenaires. Suivre les indicateurs clés de performance (KPI) sur tous les canaux, mesurer le retour sur investissement (ROI) et proposer des plans d’amélioration pragmatiques.

E-commerce et marketing de la performance Piloter la performance et la rentabilité de l’activité en ligne. Optimisez l’expérience utilisateur, la conversion et la fidélisation sur votre site web grâce à l’analyse de données, au CRM et aux tests. Planifier et exécuter des campagnes sur différents canaux numériques (SEO, SEA, réseaux sociaux, e-mail et automatisation). Coordonner la production créative, les éléments de campagne et la cohérence de la marque sur tous les points de contact.

Développement et partenariats B2B Développer le réseau de distribution de Samaya et renforcer les relations avec les comptes clés et les distributeurs. Fournir aux partenaires des supports de vente, des formations produits et des actions marketing sur mesure. Identifier de nouvelles opportunités de partenariat permettant d’accroître la visibilité et la portée de la marque.

Marque et communication Piloter la stratégie de narration, de contenu et d’engagement communautaire de la marque. Superviser la création de contenus visuels, vidéo et éditoriaux qui reflètent les valeurs et l’identité technique de Samaya. Gérer la présence médiatique, les relations publiques et événementielles afin d’accroître la notoriété et la réputation. Coordonner une petite équipe interne et des spécialistes externes (indépendants, agences).



Pourquoi nous rejoindre ?

Faites partie d’une marque pionnière qui façonne l’avenir des équipements alpins légers.

Travaillez quotidiennement aux côtés de concepteurs de produits et d’ingénieurs dans l’un des laboratoires de technologies extérieures les plus avancés d’Europe.

Alliez croissance d’entreprise et authentique style de vie montagnard à Annecy, au carrefour de la créativité, de la performance et de la nature.

Profil requis

8 à 12 ans d’expérience professionnelle dans les ventes et le marketing au sein d’environnements internationaux, de plein air et/ou de croissance rapide.

Capacité avérée à gérer les outils de performance, le commerce électronique et une pile technologique (CRM, analyse, SEO/SEA, automatisation, médias sociaux et publicité en ligne).

Expérience en gestion efficace de petits budgets et en mesure du retour sur investissement.

Esprit entrepreneurial et opérationnel : à l’aise pour passer de la planification stratégique à l’exécution opérationnelle.

Style de leadership collaboratif, capable de coordonner et de motiver de petites équipes et des partenaires.

Bilingue anglais/français ; la connaissance d’autres langues est un atout.

Un intérêt sincère pour le monde du plein air et une adhésion à la culture de Samaya, axée sur un objectif précis.

Pour postuler, c’est ici.