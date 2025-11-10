Offre Stage : Chargé de Projet Evénementiel Sport (H/F) – Start-up basée en Argentine

Si l’envie vous prend de réaliser un stage à l’étranger, tout en ayant une ouverture sur le monde, voici un projet qui risque de vraiment vous surprendre, dans le bon sens du terme. Cette start-up argentine, basée à Buenos Aires et Necochéa, organise des séjours sportifs en Argentine pour des clients étrangers. Elle assure également un événement très important qui a lieu une fois par an : à savoir un gigantesque tournoi sportif qui s’étend sur plus d’une semaine, où plus de 106 équipes amateurs participeront.

« Durant cette rencontre, nous recevons plus de 15 équipes nationales, qui viennent de toute l’Amérique latine. Soit plus de 2500 joueurs au total ! Nous gérons leurs voyages, séjours et assurons l’organisation générale du tournoi en lui-même. C’est un travail colossal, que nous devons réaliser en plusieurs langues, mais c’est passionnant !» Nous raconte la manager du projet.

Leur travail quotidien tourne donc autour de plusieurs axes. En communication, ils mettent en place des stratégies de promotion de leur événement et adoptent un savoir-faire différent pour chaque pays cible. Ils établissent également des partenariats avec la presse locale, la radio et de nombreux blogs sur internet. En business développement, ils se doivent de trouver de nouveaux pays et de nouvelles équipes, prêtent à relever le défi. Un must en termes événementiel sportif !

Durée(s) possible(s): 4 à 6 mois

Pour postuler, c’est ici.