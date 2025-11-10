Offre Stage/Alternance : Graphiste Junior (H/F) – AS Saint-Etienne

L’AS Saint-Étienne recherche un.e graphiste en alternance ou en stage pour intégrer son équipe digitale dès que possible. Le/a graphiste viendra en appui du pôle communication dans la production et la déclinaison de supports graphiques fixes et animés pour les différents services du club (communication, billetterie, marketing, merchandising, RSE, stade, etc.). Le profil retenu participera à la création de visuels en lien avec les briefs créatifs internes et assurera la mise au format des déclinaisons pour les différents supports print et digitaux

Création graphique

Concevoir des visuels fixes ou animés selon les briefs transmis (affiches, visuels web, bannières, e-mails, réseaux sociaux, print, écrans géants, bandeaux LED…).

Participer à la conception de campagnes ou d’identités visuelles ponctuelles (affiches dVe match, opérations marketing, événements, etc.).

Déclinaisons et adaptations

Adapter des créations sur différents formats et supports de diffusion.

Garantir la cohérence graphique avec la charte visuelle du club.

Suivi de production

Préparer les fichiers pour l’impression et assurer la conformité technique (gabarits, marges, formats, profils colorimétriques…).

Contribuer à l’archivage et à la bonne organisation des fichiers sources.

Veille et inspiration

Effectuer une veille régulière sur les tendances graphiques, sportives et digitales.

Proposer des idées créatives en phase avec l’image du club.

Profil recherché

Étudiant(e) en graphisme, design visuel, communication visuelle ou multimédia.

Maîtrise des logiciels de la suite Adobe : Photoshop, Illustrator, InDesign, Lightroom, After Effects, Premiere Pro.

Des compétences en Motion Design seraient un plus.

De nature créative, curieuse, audacieuse

Intérêt marqué pour le sport et l’univers du football.

Rigueur, sens du détail et autonomie dans la gestion des tâches.

Être alerte des tendances, être force de proposition et savoir travailler en équipe.

Début : dès que possible

Lieu : Centre sportif Robert-Herbin

Rémunération : selon le profil du candidat

Merci de nous communiquer votre CV ainsi que votre portfolio avec vos créations à l’adresse mail : thomas.granger@asse.fr