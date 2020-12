OneFootball rachète Dugout

Aujourd’hui, OneFootball a annoncé l’acquisition de Dugout, plateforme digitale lancée en 2016 et qui appartient en partie à quelques clubs de football.

Avec ce rachat, la plateforme mondiale OneFootball va revendiquer une audience potentielle de 85 millions d’utilisateurs chaque mois grâce à son application, sa chaîne YouTube et ses différents partenariats médias. Une acquisition qui va permettre au groupe allemand de proposer de nombreux contenus vidéos comme du live streaming OTT, des résumés, du behind-the-scenes….

Dans le détail, les clubs actionnaires qui poursuivent l’aventure à travers ce rachat sont Arsenal, FC Barcelone, Bayern Munich, Chelsea, Juventus, Liverpool, Manchester City, Paris Saint-Germain, Real Madrid et l’Olympique de Marseille présenté comme nouvel entrant.

En 2018, Dugout avait annoncé un investissement de 8,275 millions de livres (9,4M€) de la part d’un groupement d’entrepreneurs dirigé par David et Franck McCourt, le Président de l’OM.

📢 We're thrilled to announce we have joined forces with @OneFootball to provide even greater access to the best football content from across the world, anytime, anywhere. ⚽️ pic.twitter.com/3tA50RaBDk

— Dugout (@Dugout) December 15, 2020