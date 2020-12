Orange sponsor officiel de la Coupe du Monde de Rugby France 2023

En marge du tirage au sort de la Coupe du Monde de Rugby France 2023 organisé ce midi, Orange officialise son partenariat avec l’évènement.

Dans le détail, Orange devient sponsor officiel de la Coupe du Monde 2023. « En tant qu’ « Opérateur Télécom Officiel de la Coupe du Monde de Rugby 2023 », le Groupe Orange fournira des prestations techniques. Les réseaux Très Haut Débit qui seront installés dans chaque site de compétition, permettront à chacune et à chacun de vivre toutes les émotions procurées par les 48 matchs de cet événement, en France comme à l’international. Orange offrira aux spectateurs et aux diffuseurs une qualité de service optimale » précise le communiqué. « France 2023 et Orange feront de cette Coupe du Monde de Rugby France un événement responsable, à l’impact positif pour le rugby, pour la société et pour la planète. Placée sous le signe de l’engagement social et environnemental, cette 10ème édition sera source de répercussions positives pour l’ensemble des territoires ».

Orange rejoint GL Events, SNCF, Loxam, Proman et Vivendi parmi les Sponsors Officiels déjà annoncés par le Comité d’Organisation ainsi que Société Générale, Partenaire Majeur de la compétition.

À 1h du Draw, la Famille France 2023 s'agrandit 👏 Nous sommes fiers de vous annoncer qu'𝐎𝐫𝐚𝐧𝐠𝐞 devient Opérateur Télécom Officiel de la Coupe du Monde de Rugby France 2023 ! #RWC2023 @orange pic.twitter.com/1zCNzT0yOH — Rugby World Cup France 2023 (@France2023) December 14, 2020

Une cérémonie du tirage au sort à laquelle a participé le Président de la République Emmanuel Macron.