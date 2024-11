Haier devient le nouveau partenaire officiel de l’Open d’Australie

La marque chinoise s’associe au tournoi australien en tant que partenaire tv officiel pour les 3 prochaines années.

À travers ce partenariat, Haier, marque chinoise d’électroménager, mettra en avant ses nouveautés intégrant notamment des technologies avancées dans les systèmes de cuisine, de buanderie et de climatisation. Durant le tournoi, la marque mettra en place des activations en ligne et sur site.

Haier s’inscrit également comme le partenaire électroménager officiel des événements « Summer of Tennis », un programme visant à aider les clubs locaux de tennis et à inciter plus de personnes à pratiquer ce sport.

