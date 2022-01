Padel – Wilson s’associe au coach de Liverpool FC Jürgen Klopp pour une collection signature

Cette semaine, l’équipementier Wilson a dévoilé une nouvelle collection padel en association avec Jürgen Klopp.

Passionné de padel depuis plusieurs années, le coach de Liverpool FC (Premier League) « prête » son image à Wilson. L’occasion pour la marque d’aller toucher un public plus large que le pratiquant intensif de ce sport qui ne cesse de progresser en Europe et notamment en France.

« La demande sur le padel continue de se développer en Europe, aux États-Unis, en Chine et au-delà », précise le directeur commercial monde de Wilson Padel, Ignacio Cabrera, dans un communiqué. « Ce partenariat avec Jürgen Klopp est une nouvelle étape dans notre stratégie visant à entretenir la croissance et à construire une plus grande communauté autour du padel, en fusionnant différentes passions avec ce sport. »

Dans le cadre de leur collaboration, Wilson et Jürgen Klopp dévoilent une collection signature comprenant une raquette de padel (310€) et un sac (120€). Deux produits disponibles en édition limitée.

« Outre le football , le padel est le meilleur sport que j’ai eu l’occasion de pratiquer. Ça fait cinq ans environ que j’ai commencé, et depuis, j’en suis devenu vraiment accro. On progresse réellement en peu de temps, c’est vraiment très agréable d’y jouer. » explique le célèbre entraîneur allemand.

Pour accompagner le lancement de cette collection, Wilson a réalisé une vidéo promotionnelle mettant en scène Jürgen Klopp et Fernando Belasteguin, joueur professionnel espagnol de padel.

A en croire la marque, ce partenariat avec une personnalité football pourrait bien donner naissance à d’autres collaborations inédites… A suivre.

Wilson – Klopp Elite padel racket (310€)

Composée de fibres de carbone tressées à des endroits stratégiques et de mousse plus souple, la raquette de padel Klopp Elite Padel (noir et jaune) offre puissance et confort. Avec un design rehaussé de la signature de Klopp, par ailleurs ambassadeur adidas depuis 2020.

Klopp padel bag (120€)

Marqué de la signature de Klopp, ce sac possède un espace pour plusieurs palas (6 raquettes) et des équipements de padel supplémentaires. Avec des caractéristiques telles que la doublure Thermoguard pour une protection contre la chaleur extrême, une pochette pour les ordinateurs portables ou les tablettes et une poche à accessoires doublée en polaire pour les objets de valeur.