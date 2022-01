NFL – Washington va célébrer sa nouvelle identité (nom et logo) avec un « Park-N-Party »

Dans quelques semaines, le 2 février (2.2.2022) précisément, la franchise NFL de Washington, dépourvue d’identité depuis la fin des Redskins, va présenter son nouveau nom et nouveau logo.

Pour célébrer ce nouveau départ, la franchise organise un évènement « Park-N-Party » au FedEx Field le 4 février prochain. Lors de cette soirée (5$ par véhicule), les fans pourront participer à de nombreuses activations. Au programme, présentation des nouveaux maillots et casques de l’équipes, fanfare, feux d’artifice, food trucks, tailgate et projection sur grand écran de nombreux contenus spécifiques. L’occasion de rendre hommage à l’histoire de la franchise et de célébrer la nouvelle ère.

Précisons que le travail de rebranding a été réalisé par l’agence Code and Theory.

The wait is almost over Mark your calendars: 2.2.22 pic.twitter.com/6Ofhfya5sA — Washington Football Team (@WashingtonNFL) January 4, 2022

: | @Vistaprint We’ve got an update on a popular name option, a sneak peek at the jerseys and a confirmed announcement date pic.twitter.com/IeSnetFebq — Washington Football Team (@WashingtonNFL) January 4, 2022

Reste à savoir quel sera le nouveau nom de la franchise des ex Washington Reskins. Depuis de nombreuses années, l’équipe NFL était sous le feu des projecteurs concernant son identité de marque, des militants de la cause amérindienne demandant un changement de nom.

Après plusieurs semaines de pressions de la part de certains de ses principaux partenaires commerciaux comme FedEx, Nike, Pepsi ou encore Bank of America, la franchise NFL des Washington Redskins a confirmé à l’été 2020 son changement de nom et logo.