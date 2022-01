Handball – Euro 2022 : Lidl, ce sponsor bien visible

Partenaire des Championnats d’Europe de Handball depuis 2018, l’enseigne Lidl a prolongé son contrat pour les éditions 2022 et 2024.

Alors que l’édition 2022 bat son plein actuellement, Lidl est une nouvelle fois bien visible sur les écrans. L’« Official Fresh Food Partner » s’affiche notamment dans la surface de but (stickers) et fournit aux joueurs, officiels, arbitres et bénévoles des fruits frais et de l’eau.

Egalement partenaire de l’Equipe de France, Lidl s’octroie une visibilité supplémentaire en étant visible sur le maillot et le short des joueurs.

Une campagne dédiée en France

Dans l’hexagone, l’enseigne a notamment lancé une communication globale qui se traduit notamment par une campagne TV mettant en avant certains joueurs comme Nikola Karabatic, Hugo Descat, Valentin Porte, Ludovic Fabregas, Melvyn Richardson, Kentin Mahé ou encore Vincent Gérard.

En supermarché, l’enseigne affiche également son soutien auprès des bleus avec de nombreuses affiches à l’image de l’Equipe de France.