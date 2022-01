Tournoi des 6 Nations 2022 – Bitpanda nouveau sponsor maillot de l’équipe d’Italie de rugby

A quelques semaines du début du Tournoi des 6 Nations 2022, la fédération italienne de rugby (FIR) a annoncé la signature d’un nouveau contrat de sponsoring maillot avec Bitpanda.

Dans le cadre de nouvel accord, la plateforme de trading (actions, ETF, cryptomonnaies,…) devient le nouveau sponsor maillot des équipes nationales italiennes de rugby chez les hommes et les -20 ans. Pour la signature de ce contrat, l’agence franco-italienne « Pure Moment » a travaillé avec l’équipe marketing de la fédération. « Nous sommes ravis de cette signature qui intervient après une période compliquée pour le rugby Italien suite à la pandémie. Pure Moment va accompagner la FIR sur les volets marketing et commercial jusqu’au terme de la Coupe du Monde de Rugby 2023 en France » nous précise Stéphane Allio, Associé Fondateur de Pure Moment.

Comme nous le précise Bitpanda, le contrat couvre la période du Tournoi des 6 Nations 2022 uniquement, pour le moment.

« Le rugby est synonyme d’intégrité, de respect et de discipline, tout comme notre métier »

« Chez Bitpanda, nous sommes là pour changer la donne dans le monde de l’investissement. Il en va de même pour la Fédération italienne de rugby dans le monde du rugby » précise Orlando Merone, Country Manager de Bitpanda Italie, dans un communiqué. « Le rugby est synonyme d’intégrité, de respect et de discipline, tout comme notre métier ». Un partenariat signé pour la visibilité mais également soigner l’image de marque de la société et du secteur des cryptos qui s’ouvre de plus en plus au grand public.

En tant que sponsor maillot de l’équipe d’Italie, bitpanda succède à Cattolica Assicurazioni qui était associé à la fédération depuis 2018. Un contrat de 7 ans (3+4 en option) avait été signé et n’a pas été renouvelé l’année dernière par la mutuelle.

En fin d’année dernière, Bitpanda s’était associé à la Coupe Davis 2021 en tant que Partenaire Global.