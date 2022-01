Serena Williams se rapproche de Sorare en tant que « Board Advisor »

Aujourd’hui, la société française Sorare a annoncé l’arrivée de Serena Williams en tant que conseillère au sein de son conseil d’administration.

« Le conseil stratégique que Serena apportera est inestimable » précise Nicolas Julia, PDG de Sorare, dans un communiqué. « Ensemble, nous trouverons de nouvelles façons pour les fans de s’engager avec leurs athlètes préférés. »

Lancé en 2018, Sorare se positionne à la croisée de trois marchés en plein essor : les « non-fungible tokens » (NFT), les cartes à collectionner et les jeux de fantasy sport. Sur la plateforme Sorare, les utilisateurs peuvent collectionner, acheter et échanger des objets digitaux en édition limitée grâce aux NFT et à la blockchain. Aujourd’hui, la startup revendique plus d’un million de comptes à travers le monde et a enregistré un volume de transactions de 325 millions de dollars en 2021.

« Les NFT ont le potentiel d’être un outil puissant pour apporter de l’équité et des investissements dans le sport féminin » ajoute Serena Williams. « Je suis ravie de commencer à travailler aux côtés de Nicolas et de l’équipe car ils comprennent la relation entre les athlètes et les fans comme personne d’autre dans la catégorie, et je pense que Sorare donne le ton concernant l’avenir du divertissement sportif ».

En septembre dernier, Sorare a annoncé une nouvelle levée de fonds record en Europe pour une Série B avec 680 millions de dollars.