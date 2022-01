Super Bowl – Pepsi dévoile un trailer avec Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige et Kendrick Lamar en marge du concert

A quelques semaines du Super Bowl 2022, Pepsi fait monter la pression autour du concert de 12 minutes qui sera donné par Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige, Kendrick Lamar à la mi-temps.

Sponsor-titre du Halftime Show, la marque de soda a fait appel au réalisateur Gary Gray pour produire le trailer « The Call ». Un film de 3m48s qui met en scène les 5 stars annoncés au SoFi Stadium (Inglewood – Los Angeles).

Comme l’année dernière avec The Weeknd, Pepsi dévoile une vidéo qui devrait générer quelques millions de vues en quelques heures. Une stratégie bien pensée par le groupe Pepsico qui lui permet d’occuper l’espace avant le jour J. Du côté de la bande son du trailer, Rap God, » « The Next Episode, » « Family Affair, » « HUMBLE., » « Still D.R.E., » ou encore « California Love. »

Ajoutons que ce 56ème Super Bowl sera le 11ème de Pepsi en tant que sponsor-titre du concert donné à la mi-temps. Un évènement dans l’évènement qui permet à la NFL de toucher un public toujours plus large et de proposer un rendez-vous « sport & entertainment » capable de dépasser les 100 millions de téléspectateurs aux USA.