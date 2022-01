Livre – Economie du sport en Afrique, réalités, défis, opportunités (448 pages – 49€)

Avec un taux de croissance mondial de près de 5 % par an depuis 20 ans, l’économie du sport est florissante. L’Afrique contribue à cet essor mondial grâce à ses nombreux talents : Weah, Mutombo, Drogba, El Guerrouj, Gebrselassie, Semenya, Player, Ngannou, Adesanya, Zango, Mutola, Ta Lou, Kipchoge, Jabeur, Abdelaziz, Embiid, Eto’o, parmi tant d’autres.

Cependant, les retombées économiques pour les Africains ne sont pas à la hauteur de l’énorme potentiel du continent.

Quelles sont les caractéristiques de la filière du sport en Afrique ? Comment les dirigeants politiques et économiques peuvent-ils utiliser ce secteur pour répondre aux défis démographiques, socio-économiques et environnementaux du continent ? Quels business modèles « africains » doit-on instituer pour développer l’écosystème et en faire un véritable vecteur de croissance inclusive et durable ?

Préfacé par Makhtar Diop (SFI) et Rémy Rioux (AFD), cet ouvrage inédit a fait appel aux plus éminents spécialistes du sport et de l’économie en Afrique, notamment Fatma Samoura (FIFA), Tidjane Thiam (CIO), Vera Songwe (UNECA), Abdou Diop (Mazars), la légende Didier Drogba, les économistes Andreff, Akindes, Ze Belinga, dont les contributions offrent des analyses et des solutions pragmatiques et innovantes.

Un ouvrage codirigé par Michel Desbordes, professeur de marketing du sport à l’Université Paris-Saclay et à EM Lyon Business School et l’African Sports & Creative Institute.

Un livre de 448 pages vendu au prix de 49€ sur Amazon.