Paris 2024 – Skechers se distingue aux pieds de Snoop Dogg avec une paire de chaussures en or pour le relais de la flamme olympique

En ce jour de Cérémonie d’Ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024, Snoop Dogg a porté la Flamme Olympique à Saint-Denis.

L’occasion pour le rappeur américain d’offrir une belle visibilité à la marque de chaussures Skechers.

Depuis un an, Snoop Dogg est ambassadeur de Skechers qui propose une collection de chaussures « signature ».

A l’occasion du relais de la flamme, Snoop Dogg portait une paire de sneakers en or. Une nouveau modèle issu d’une collection spéciale confectionnée pour surfer sur l’évènement planétaire.

Sur France 2 qui a diffusé en direct le passage de l’une des figures du hip hop west coast, Snoop a été interrogé sur cette paire de chaussures dorées, l’occasion d’avoir quelques gros plans en TV.

« Ce sont mes chaussures Snoop Dogg, avec Skechers. Je les ai faites sur mesure pour les JO, elle représente votre pays, avec le drapeau français, je voulais montrer à tout le monde que j’aime la France » a précisé Snoop.

Snoooooop 🙌

The flame is in expert hands 👀

–

Palalalala, mais qui voilà ? 👀

La flamme est entre de bonnes mains.

Suivez l’étape du jour en direct sur @FranceTV : https://t.co/TWcSUAw0vu#Paris2024 @SnoopDogg @Olympics @NBCOlympics @TeamUSA

📹 Paris 2024 pic.twitter.com/D5FGJlnLfA

— Paris 2024 (@Paris2024) July 26, 2024