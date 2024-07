Nike présente le coloris « safari » de ses chaussures pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 (Nike Electric Pack)

La marque américaine vient de dévoiler le coloris du « Nike Electric Pack » que les athlètes porteront lors de Jeux Olympiques de Paris 2024.

Après avoir sorti sa campagne « Winning Isn’t for Everyone » (« Gagner n’est pas fait pour tout le monde »), comme pour avertir le monde que les ambassadeurs Nike n’étaient pas venus à Paris pour rigoler, la marque au swoosh a désormais révélé le coloris global de ses produits et mise sur le thème Safari.

L’un des modèle phare sera évidemment la Nike Maxfly 2, la paire de pointes qui sera utilisée en athlétisme par les ambassadeurs de la marque au swoosh, notamment sur le 100m. Une paire vendue au prix de 235 euros sur le site de Nike.com

Sur les réseaux sociaux, Nike s’est contenté d’écrire « This summer: 55 shoes across 32 sports with 1 unmissable design. » (« Cet été : 55 chaussures à travers 32 sports avec un design immanquable »).

Pour cela, la firme reprend un de ses coloris mythique avec le design safari. Sur chaque chaussure, on retrouve le fameux « imprimé Autruche » (Ostrich) inventé par le designer Tinker Hatfield sur l’Air Safari en 1987.

Un hommage à un design bien connu de la marque

« Nous voulions prendre quelque chose auquel on ne penserait pas dans le contexte de la performance – le motif Safari – et créer un artefact qui signale cette nouvelle ère du sport », explique Caroline Abero, Sr. Director, Women’s Footwear and Apparel chez Nike. « Nous réunissons le sport et la culture sur le terrain de jeu et créons un nouveau look du sport pour la prochaine génération. »

On retrouve ainsi 55 chaussures tachetées dont les couleurs varient entre le blanc, le noir et l’orange.

