Paris 2024 – Il faudra débourser 390€ minimum pour entrer dans la Team USA House

A l’occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, le Comité olympique et paralympique des États-Unis (USOPC) installe son quartier général au Palais Brongniart, ex palais de la bourse.

A l’image du Club France installé à la Villette, la « Team USA House » sera le lieu de rassemblement des supporters, américains en majorité on l’imagine.

Car ce lieu de vie, ouvert à tous moyennant finance, proposera de nombreuses animations et mises en avant de partenaires commerciaux de Team USA. De nombreux athlètes sont évidemment attendus sur place pour célébrer leurs succès. Le Maître de cérémonies principal des lieux sera Jose Castillo.

« La Team USA House aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris offrira aux fans une occasion sans précédent d’encourager les athlètes américains, une place au premier rang pour les célébrations des athlètes et une expérience unique de célébration de Team USA à Paris. » explique Katie Bynum Aznavorian, directrice de la stratégie et de la croissance de l’USOPC.

Sur place, des écrans géants permettront également aux supporters de suivre les compétitions en direct, tout en se restaurant. Une boutique officielle Team USA, gérée par Fanatics, proposera des produits exclusifs Team USA et LA28 de Nike, Ralph Lauren, Oakley, New Era, Mitchell and Ness et Fanatics.

Team USA House, combien coûte l’entrée ?

Pour entrer dans cette maison du Team USA, les passionnés devront débourser 390€ pour un billet une journée lors de ces Jeux Olympiques de Paris 2024. Une offre commercialisée en exclusivité par On Location. Pour les Paralympiques, le billet jour coûtera 180€.

Précisons qu’un étage VIP est également proposé à la vente au prix de 630€ pour une personne.

« Nulle part ailleurs vous ne pourrez vous réunir avec d’autres fans américains pour célébrer votre équipe locale » promet Will Whiston, vice-président exécutif des Jeux olympiques et paralympiques chez On Location.

Our House. 🏛️ Team USA House is getting ready for the #ParisOlympics. 🇺🇸 pic.twitter.com/Ut6B2aRXXb — Team USA (@TeamUSA) July 14, 2024

A lire aussi