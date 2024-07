Alibaba Cloud dévoile sa publicité pour Paris 2024 et met en scène sa technologie dont l’IA utilisée pour sublimer la diffusion

Partenaire du Comité International Olympique (CIO), Alibaba met à disposition sa technologie et travaille notamment avec Olympic Broadcasting Services (OBS) sur les aspects distribution et diffusion des Jeux Olympiques de Paris 2024.

Dans le détail, Alibaba Cloud et OBS ont notamment lancé OBS Cloud 3.0. « Dans le cadre d’OBS Cloud 3.0, OBS Live Cloud devient la principale méthode de distribution à distance pour les détenteurs de droits médias (MRHs) pour la première fois dans l’histoire des Jeux Olympiques, prenant le relais du satellite qui avait été lancé lors des Jeux Olympiques de Tokyo en 1964 » précise Alibaba Group. « Pour Paris 2024, les deux tiers des services à distance réservés utilisent OBS Live Cloud, dont 2 diffuseurs en UHD (Ultra Haute Définition). 379 flux vidéo (11 UHD, 368 HD) et 100 flux audio seront transmis via Live Cloud. Avec les avantages d’une faible latence et d’une grande résilience, la transmission de contenu via le cloud a surpassé les autres méthodes de distribution en termes d’évolutivité, de flexibilité et de coût, tout en augmentant la stabilité et l’agilité de la diffusion mondiale du plus grand événement sportif. »

Dans le spot publicitaire ci-dessous, Alibaba Cloud met en avant sa technologie et notamment l’intelligence artificielle (IA) qui sera évidemment utilisée pour mettre en image les Jeux de Paris 2024.

Lancé lors des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 avec un diffuseur UHD, OBS Live Cloud a été proposé comme service standard pour la première fois lors des Jeux Olympiques d’hiver de Pékin 2022 avec 22 diffuseurs abonnés. Avant cette avancée technologique, les diffuseurs devaient s’appuyer sur des circuits optiques de télécommunication internationaux dédiés et plus coûteux, et consacrer un temps considérable à la mise en place de l’équipement, afin d’envoyer des séquences en direct à l’autre bout du monde vers leur pays d’origine.

« Avec environ la moitié de la population mondiale qui regarde les Jeux, des technologies comme celle d’Alibaba Cloud nous aident à raconter l’histoire des meilleurs athlètes mondiaux, mais aussi celle du monde entier qui se réunit de manière plus passionnante et plus inspirante », ajoute Yiannis Exarchos, directeur général d’OBS. « La diffusion des Jeux est fondamentale pour atteindre cet objectif, et avoir des partenaires comme Alibaba qui nous aident à réaliser ce rêve est très précieux pour nous ! »

Des systèmes de rediffusion améliorés par l’IA pour une meilleure expérience de visionnage

Pendant Paris 2024, les systèmes de rediffusion multi-caméras OBS fourniront des rediffusions au ralenti permettant aux fans d’accéder à des informations détaillées pour une analyse plus approfondie des mouvements.

Avec l’IA, des séquences seront utilisées pour une reconstruction spatiale en direct et un rendu 3D en temps réel.

Pour Paris 2024, OBS produira plus de 11 000 heures de contenu, soit une augmentation de 15 % par rapport à Tokyo 2020. Tous les systèmes de retransmission multi-caméras utilisés pour Paris 2024 seront fournis par Alibaba Cloud. Il s’agit de 17 systèmes répartis sur 14 sites et couvrant 21 sports et disciplines, dont le rugby à sept, le badminton, l’athlétisme, le basket-ball, le beach-volley, le tennis de table, la lutte, le tennis, le judo, la casse, le BMX freestyle et le skate-board.

