Droits TV – De la NBA sur Prime Video dès la saison 2025-2026 en France

Ce mercredi, la NBA a officialisé la signature de ses nouveaux contrats droits TV avec The Walt Disney Company (ABC et ESPN), NBCUniversal (NBC et Peacock) et Amazon (Prime Video) pour le cycle 2025-2036.

Avec ce nouvel accord de 11 saisons, la National Basketball Association va quasiment tripler ses revenus droits TV puisque le nouveau contrat rapporterait selon Bloomberg ou The Associated Press 76 milliards de dollars sur la durée, soit une moyenne de 6,9 milliards de dollars par saison.

Prime Video aura des matchs NBA pour la France

Dans ces nouveaux contrats, il est à noter qu’Amazon a négocié, en plus des droits aux USA, des matchs pour certains territoires dont la France.

Dès la saison 2025-2026, Prime Video diffusera ainsi 66 matchs de saison régulière, NBA Cup et Play-In. Pour la France et d’autres pays comme l’Italie, le Mexique, le Royaume-Uni, l’Irlande, l’Allemagne, le Brésil ou encore l’Espagne, il y aura 20 matchs en plus au minimum de saison régulière, Playoffs et Finales sur 6 saisons sur les 11.

Reste à savoir si ces matchs seront inclus dans l’abonnement Prime Video ou si un supplément sera facturé aux passionnés de basket en France, comme ce fût le cas pour le Pass Ligue 1.

Ajoutons enfin que Prime Video Channels devient également partenaire stratégique et distributeur du NBA League Pass. « Les opportunités numériques offertes par Amazon correspondent parfaitement à l’intérêt mondial de la NBA » a déclaré le commissaire de la NBA, Adam Silver, dans un communiqué. « La base massive d’abonnés de Prime Video va considérablement accroître notre capacité à atteindre les fans d’une nouvelle manière ».

Diffuseur exclusif de la NBA depuis 2012 en France, beIN SPORTS poursuivra t-elle l’aventure avec la ligue de basket pour les années à venir ?

À partir de 2025. 🏀 La @NBA est sur PRIME. pic.twitter.com/0TyPCaeB9X — Prime Video Sport France (@PVSportFR) July 25, 2024

Ajoutons que Prime Video diffusera également des matchs de la WNBA, la ligue féminine de basket, sur le cycle 2026-2036. « Le basketball avec la NBA et la WNBA constituera une pierre angulaire supplémentaire de l’offre sportive que notre équipe Prime Video a bâtie au cours des six dernières années », ajoute Mike Hopkins, responsable de Prime Video et d’Amazon MGM Studios.

