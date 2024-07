La bière Corona Cero installe des sièges des JO de Paris 2024 sur certains spots magnifiques du monde entier

Sponsor des Jeux Olympiques et Paralympiques, la bière Corona Cero lance l’activation « Golden venues » à l’occasion de Paris 2024.

Pendant plus de deux semaines, des millions de spectateurs vont pouvoir assister à une épreuve olympique. Des moments uniques et intenses en perspective. Dans le même temps, d’autres moments en or seront vécus ici et là à travers le monde.

Pour renforcer son image de marque, la bière a installé des sièges des JO de Paris 2024 dans 9 autres pays sur certains lieux touristiques. L’occasion d’inviter les fans à renouer avec la nature et profiter du spectacle qu’elle offre, notamment un coucher de soleil.

De la plage d’Arpoador à Rio de Janeiro au Brésil en passant par la Grande Péninsule Lagonissi à Athènes en Grèce ou le Café Del Mar à Carthagène en Colombie, les sièges offriront un peu des Jeux au milieu de décors naturels spectaculaires.

« En apportant les mêmes sièges que ceux des stades des Jeux Olympiques dans ces lieux incroyables du monde entier, nous rappelons aux fans que les moments en or n’existent pas seulement aux JO mais aussi dans la nature qui nous entoure. »

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Corona (@corona)

« Alors que le monde attend avec impatience le début des Jeux olympiques, nous sommes fiers de voir Corona Cero apporter une touche des Jeux à ces lieux emblématiques du monde entier pour que davantage de fans puissent se connecter à leurs moments en or » ajoute Anne-Sophie Voumard, directrice générale des services de télévision et de marketing du CIO.

A lire aussi