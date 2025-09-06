Article en partenariat avec : RMC SPORT

L’UFC revient à Paris ce samedi 6 septembre 2025 avec un Fight Night explosif à l’Accor Arena. L’événement sera marqué par un combat très attendu entre Nassourdine Imavov, numéro 2 mondial de la catégorie middleweight, et Caio Borralho, actuellement classé 7e.

En co-main event, le Français Benoît Saint Denis tentera d’imposer sa domination face au Brésilien Mauricio Ruffy dans un duel qui s’annonce spectaculaire chez les lightweight.

Sur quelle chaîne TV / streaming et à quelle heure suivre l’UFC Paris ?

En France, l’événement sera diffusé en exclusivité sur RMC Sport.

Le combat sera également disponible en streaming via la plateforme RMC Sport pour les abonnés. RMC Sport est actuellement à 9€ par mois, cliquez ici pour voir la promotion RMC Sport.

Chaîne TV : RMC Sport 1

Streaming : L’application RMC Sport en direct et UFC Fight Pass

Début de la carte principale : 20h00 (heure française)

Main Event estimé : aux alentours de 23h30

Main Event : Imavov vs Borralho

Le Français Nassourdine Imavov (16-4), soutenu par son public parisien, vise une victoire décisive pour décrocher une chance au titre mondial UFC.

Classement : n°2 middleweight UFC

7 victoires par KO, 4 par soumission

7 victoires au 1er round

Victoires notables : Israel Adesanya, Brendan Allen, Jared Cannonier

Face à lui, Caio Borralho (17-1), sur une série impressionnante de 14 victoires consécutives, veut s’imposer et intégrer le Top 5 mondial.

Classement : n°7 middleweight UFC

5 victoires par KO, 4 par soumission

Combattant très complet et explosif

Victoires notables : Jared Cannonier, Paul Craig, Armen Petrosyan

Co-Main Event : Benoît Saint Denis vs Mauricio Ruffy

Très attendu par le public français, Benoît Saint Denis (14-3, 1 NC) sera opposé au Brésilien Mauricio Ruffy (12-1).

Benoît Saint Denis :

Classement : n°13 lightweight UFC

10 victoires par soumission, 4 par KO

7 victoires au 1er round

A battu : Kyle Prepolec, Matt Frevola, Thiago Moisés

Mauricio Ruffy :

Classement : n°15 lightweight UFC

11 victoires par KO

8 victoires au 1er round

A battu : King Green, James Llontop, Jamie Mullarkey

Un duel explosif qui pourrait propulser le vainqueur dans le Top 10 mondial.

Programme complet de la carte UFC Paris

Carte principale (à partir de 20h00)

Middleweight : Nassourdine Imavov vs Caio Borralho

Lightweight : Benoît Saint Denis vs Mauricio Ruffy

Light Heavyweight : Modestas Bukauskas vs Paul Craig

Lightweight : Bolaji Oki vs Mason Jones

Welterweight : Axel Sola vs Rhys McKee

Featherweight : Patricio Pitbull vs Losene Keita

Carte préliminaire (à partir de 18h00)

Featherweight : William Gomis vs Robert Ruchala

Light Heavyweight : Oumar Sy vs Brendson Riberio

Heavyweight : Marcin Tybura vs Ante Delija

Lightweight : Harry Hardwick vs Kaue Fernandes

Welterweight : Sam Patterson vs Trey Waters

Middleweight : Brad Tavares vs Robert Bryczek

Welterweight : Andreas Gustafsson vs Rinat Fakhretdinov

Strawweight : Shauna Bannon vs Sam Hughes

Les partenaires de l’UFC à l’honneur pour cet événement

L’UFC peut compter sur plusieurs partenaires majeurs pour soutenir son développement à l’international. Parmi eux, Meta, partenaire technologique officiel, qui intègre ses innovations comme Meta Quest ou ses plateformes sociales (Instagram, Facebook, WhatsApp) pour enrichir l’expérience des fans. La marque française Venum est l’équipementier officiel de l’UFC et JD Sports accompagne l’UFC sur la partie merchandising et visibilité, tandis que Betclic est le partenaire officiel des paris sportifs pour la France et plusieurs pays européens.

Un événement UFC majeur pour la France

Avec trois combattants français sur la carte principale et une salle parisienne en fusion, cet UFC Fight Night s’annonce comme l’un des grands rendez-vous MMA de l’année.

