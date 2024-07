Ambush – Le jour de la cérémonie d’ouverture des JO de Paris 2024, Heetch se déclare sponsor officiel de la Flemme

En ce jour de cérémonie d’ouverture des JO de Paris 2024 marquée par l’allumage de la vasque olympique, la société de VTC Heetch présente sa campagne « la Flemme est en toi ».

Dans la vidéo ci-dessous, Heetch se revendique ainsi sponsor officiel de la Flemme, une ambush marketing qui surfe évidemment sur l’actualité des Jeux Olympiques avec un contre-pieds cependant à l’effort physique mais en lien direct avec son activité commerciale de transport.

« En période de Jeux Olympiques, il est tentant pour les marques d’aller sur le territoire de communication du dépassement de soi. Mais en tant que VTC, notre réalité, notre insight principal, c’est que nous sommes le partenaire Flemme de millions de passagers chaque année » nous explique Benjamin Sousa, Head of Marketing Europe de Heetch. « Alors pour leur rendre hommage, Heetch devient partenaire officiel de la Flemme et se mobilise tout au long de l’été à travers de nombreux contenus et actions sur nos réseaux sociaux. »

Une prise de parole décalée qui intervient quelques jours après la campagne qui faisait la promotion du concurrent Uber, toujours avec les JO de Paris 2024 en toile de fond. « Après la campagne Heetchhhh, nous continuons à nous mobiliser pour nos passagères et passagers, pour les franciliens en particulier, cet été et tout au long de l’année. » ajoute Benjamin Sousa.

