McDonald’s surfe sur les JO de Paris 2024 avec la campagne « Bienvenue comme vous êtes »

A l’occasion de Paris 2024, McDonald’s, qui n’est plus sponsor des Jeux Olympiques depuis plusieurs années, surfe sur l’évènement planétaire avec la campagne « croquez le monde ».

En 2017, l’enseigne de restauration rapide et le Comité International Olympique (CIO) annonçaient la fin anticipée de leur contrat de partenariat débuté en 1976.

« Privé » de droits marketing, McDo est désormais dans l’obligation de rester éloigné des Jeux Olympiques. Jusqu’au 2 septembre, alors que la France accueille le monde, le fast food lance 7 nouvelles recettes dans ses restaurants français issues de 7 pays différents.

Pour valoriser ces produits, un dispositif de communication à 360 degrés a été mis en place par l’agence DDB avec la campagne « Bienvenue comme vous êtes ».

« Chez McDonald’s, nous nous attelons quotidiennement à créer des moments de partage, d’ouverture et de découverte dans nos restaurants. Avec cette campagne inédite nous confirmons auprès de nos consommateurs du monde entier que nos restaurants sont des endroits où ils peuvent se sentir comme chez eux grâce aux recettes de leur pays » explique Jean-Guillaume Bertola, Chief Marketing Officer, dans un communiqué. Nous sommes ravis du lancement de cette opération sous les signes du voyage, de la gourmandise et des expériences gustatives ! »

Côté produits, McDonald’s accueille des recettes de l’Indonésie, Canada, Philippines, Chypre, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni et Etats-Unis avec 3 burgers (Maple BBQ Quarter Pounder, Greek Mac, Filet-O-Fish Deluxe) 2 sauces nuggets Garlic et Szechuan ou encore 2 desserts avec le Coca-Cola McFloat et le McFlurry Popcorn Caramel.