Les tenues lululemon pour l’équipe du Canada aux JO de Paris 2024 (cérémonies, podiums)

A l’occasion des Jeux Olympiques de Paris 2024, la délégation canadienne ne passera pas inaperçue grâce aux tenues confectionnées par la marque lululemon.

Habilleur officiel de l’Equipe du Canada depuis 2021, lululemon, société canadienne, fournit les tenues pour les cérémonies d’ouverture et de clôture, le podium (cérémonie de remise des médailles), les rencontres avec les médias et le Village des athlètes.

La tenue du Canada pour la cérémonie d’ouverture

Pour la tenue de la cérémonie d’ouverture, lululemon a misé sur une veste en jacquard léger affichant de nombreux motifs de fleurs, « un tissu imprimé unique en son genre qui est une interprétation de l’art, de l’architecture et de la nature qu’on retrouve un peu partout au Canada ». Le rouge est évidemment la couleur de cette pièce vendue au prix de 398 dollars canadiens. Dans le dos on retrouve la mention CAN écrit à la verticale.

Pour la cérémonie d’ouverture, Andre DeGrasse et Maude Charron porteront le drapeau du Canada. Une équipe olympique dont le Chef de mission est Bruny Surin, ancien sprinter médaillé d’or à Atlanta 1996 avec le relai du 4x100m.

Alors que la météo s’annonce pluvieuse ce soir à Paris, lululemon a anticipé cette cérémonie en plein air en proposant également un poncho de pluie repliable (298$ CAD), qu’on peut insérer dans une poche kangourou et transformer en sac à dos.

Podium

Sur les podiums, les athlètes canadiens porteront une veste lululemon rouge et blanche sur laquelle la feuille d’érable se distingue. Une veste vendue 248$ CAD.

Cérémonie de clôture

Village – média

