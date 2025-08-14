Pauline Ferrand-Prévot : sa victoire a enflammé le pays, des routes alpines jusqu’aux réseaux sociaux

Le 2 août 2025 restera comme une date historique pour le cyclisme français. Pauline Ferrand-Prévot a triomphé sur le Tour de France Femmes avec Zwift, s’imposant en solitaire sur le col de la Madeleine lors de l’étape reine, avant de consolider son maillot jaune lors de la dernière étape alpine. Elle devient ainsi la première Française à remporter le Tour dans son format moderne, 36 ans après Jeannie Longo.

Sa victoire a enflammé le pays, des routes alpines jusqu'aux réseaux sociaux, où les messages de félicitations et les images en jaune se sont multipliés. L'exploit a également captivé un autre public : celui des parieurs sportifs. Tout au long du Tour, les cotes ont évolué au rythme des événements, notamment après la chute et la perte de temps de l'ancienne leader Kim Le Court-Pienaar.

Le parcours pluridisciplinaire de Ferrand-Prévot — VTT, cyclo-cross, gravel, route et titre olympique — lui avait déjà valu le respect des suiveurs et des bookmakers. Mais peu anticipaient une attaque aussi tranchante sur la Madeleine. Les parieurs qui avaient misé tôt sur elle ont vu leurs chances de gains grimper en flèche dès son échappée victorieuse.

La relation de la France avec le Tour de France est profondément ancrée dans l’histoire et l’émotion. L’édition féminine, grâce à la diffusion en direct, aux applications mobiles et aux interfaces de paris, attire aujourd’hui autant l’attention que l’épreuve masculine. Ferrand-Prévot y incarne à la fois la favorite sentimentale et le pari gagnant.

Le scénario de cette édition 2025 a été marqué par un sens tactique irréprochable. Après avoir distancé ses rivales dans la montée, elle a su gérer ses efforts pour terminer avec plus de trois minutes d’avance au classement général. Demi Vollering et Katarzyna Niewiadoma n’ont rien pu faire face à sa puissance et sa régularité.

Au-delà du sport, son succès a aussi relancé les discussions sur la préparation des athlètes et la valorisation du cyclisme féminin. Si les primes restent bien inférieures à celles du Tour masculin, la croissance de l’audience et l’engouement populaire laissent espérer une évolution rapide.

Pour Pauline Ferrand-Prévot, ce Tour était la pièce manquante à un palmarès déjà unique. Elle vise désormais une nouvelle victoire en 2026, tout en se concentrant sur ses prochains objectifs, dont les Championnats d’Europe à l’automne. Quoi qu’il arrive, son nom restera gravé dans l’histoire comme celui de la cycliste qui a redonné à la France une victoire tant attendue sur ses routes.