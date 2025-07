Škoda célèbre ses 130 ans en poursuivant son engagement auprès du Tour de France Femmes avec Zwift 2025, pour la quatrième année consécutive, après avoir marqué l’événement masculin.

À une semaine de la clôture du Tour de France Hommes, la marque tchèque accompagne le peloton féminin, avec un départ prévu le 26 juillet en Bretagne. Partenaire fidèle depuis la première édition, Škoda réaffirme son soutien à la féminisation du sport et à une mobilité durable.

Le constructeur automobile mettra à disposition de l’organisation une flotte de 36 véhicules électrifiés, composés de modèles hybrides rechargeables et 100 % électriques. Parmi eux, la voiture rouge de Marion Rousse , directrice de course et ambassadrice Škoda France, avec un Škoda Enyaq 100 % électrique spécialement équipé pour superviser la course de bout en bout, de Vannes (Grand Départ) à Châtel (arrivée finale).