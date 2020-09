Peut-on réellement gagner de l’argent avec les paris sportifs ?

Si le pari sportif peut ressembler à un bel eldorado pour gagner de l’argent depuis votre canapé en sirotant une bière devant le match du jour, la réalité est tout autre. 95% des joueurs perdent de l’argent sur le long terme. La réponse est donc oui, vous pouvez réellement gagner de l’argent grâce aux paris sportifs encore faut-il savoir comment faire partie des 5% restants. Pour cela, voici d’abord quelques informations sur les comportements à éviter.

Quelles sont les raisons pour lesquelles les joueurs perdent de l’argent.

Chercher à gagner gros en un seul coup

Jouer des cotes élevées

Miser des sommes trop importantes

Parier au feeling

Chercher à se refaire

Il n’existe pas de joueurs qui gagnent à tous les coups. Le seul moyen de générer des bénéfices est donc d’avoir une stratégie qui permet de compenser les pertes avec les gains. Un peu de mathématiques: une cote à 1,20 signifie que vous avez 83,33% de chances de gagner, une cote de 1,50 signifie 66,66% et une cote de 2,00 donne 50% de chances de gagner. Ces cotes prennent en compte un grand nombre facteurs comme la forme des équipes, le terrain, les compositions… Ces chiffres vous permettent de comprendre un peu mieux les risques que vous prenez. Cependant, le seul moyen de générer des gains n’est pas seulement la connaissance des risques. Vous devez tenir vos comptes et suivre une ligne de conduite invariable.

Choisir sa stratégie et la suivre de manière rigoureuse. La solution.

Nous avons choisi de vous présenter une des stratégies d’un des tipsters les plus connus en France. Cette méthode a permi a un grand nombre de joueurs de gagner de l’argent. Bien évidemment, vous devez aussi avoir une compréhension des sports sur lesquels vous pariez et un certain talent pour analyser les matches.

L’exemple de notre tipster

Premièrement, placez vos mises sur une cote moyenne de 2,00. le risque de perdre est plus important que celui d’une cote à 1,20. Il va donc falloir gérer au mieux sa bankroll pour survivre à une mauvaise série dans le cas de la perte du pari.

Voici comment nous vous conseillons d’utiliser votre capital de 155€:

D’abord, vous devez le décomposer de manière à pouvoir jouer 6 paliers et d’être en bénéfice lorsqu’un palier est gagnant.

Avec un capital de 155€ vos 6 paliers seraient 1€ / 4€ / 9€ / 20€ / 41€ / 80€

Soyons transparent. Si vous perdez 6 paris consécutifs vous aurez perdu l’intégralité de vos 155€. Il faudrait vraiment ne pas avoir de chance mais tout peut arriver (1,56% de chance exactement). Le principe est de couvrir vos pertes lors du pari suivant tout en ajoutant une mise supplémentaire pour générer une unité de bénéfice par pari joué.

Pari 1 perdu : Mise 9€ cote 2,00 Gain 0€ Bénéfices -9€

Pari 2 perdu : Mise 20€ cote 2,00 Gain 0€ Bénéfices -20€

Pari 3 gagné : Mise 41€ cote 2,00 Gain 82 € Bénéfices +41€

Etc….

Bénéfice total : 12 €

Vous voyez que même si l’on perd 2 fois de suite, le 1er pari gagnant nous permet de terminer en bénéfice. Au pari suivant vous repartez sur la mise du 1er palier jusqu’au premier pari gagné.

Il est donc possible de générer des revenus mais cela demande du temps, de l’investissement et beaucoup de rigourosité. Sans une expérience sur le long terme où l’aide d’un tipster, il est vous est donc quasiment impossible de générer des profits sur le long terme. Prenez donc le temps de lire les conseils des sites de pronostics de paris ou des professionnels avant de miser votre bonus. Par ailleurs nous vous conseillons de miser sur des paris sportifs remboursés lors de votre inscription. C’est l’offre la moins risquée pour débuter les paris en ligne.

« Article Partenaire »