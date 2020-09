Livre : « Cher Football Français », Daniel Riolo (2020)

Fédération, Ligue, présidents, joueurs… Daniel Riolo a beaucoup de choses à dire au football français. Et quelques comptes à régler. Il le fait au vitriol, en enchaînant les punchlines et les tacles glissés, mais avec autant de tendresse que de talent, dans son livre le plus personnel, « Cher Football Français » qui vient de paraître (Hugo Sport).

« Chaque semaine, la Ligue 1 se met une balle dans le pied. Ça ne suffit pas pour mourir. Mais ça peut pourrir, gangrener. C’est une mort à petit feu.

On ne l’aime plus, mais on la suit encore. Un paradoxe. Combien de temps ça va tenir, on va tenir ? Pour l’instant, c’est une sorte de miracle permanent. Le mari cocu s’accroche. Il pense qu’elle va revenir. Qu’elle va changer. Chaque été, on part en vacances avec l’idée que ça va s’améliorer. Est-ce que ça peut être pire ?

[…] Le plus gros miracle, c’est le milliard ! MediaPro a claqué un milliard pour notre L1. Eu égard à ce que la L1 propose, c’est comme acheter une Fiat au prix d’une Ferrari. La L1 s’est maquillé comme une voiture volée et MediaPro a sorti le chéquier ! Le boss de la LFP, le concessionnaire de notre L1, peut être élu commercial de la décennie ! A côté, le « casse du Palm Beach », c’est un vol de sac à main. »

